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19/08/2021 09:05

《專家之言－黃德几》聯想集團首季業績優於預期，重上５０天線

　　《專家之言》新冠肺炎在全球擴散，「宅經濟」成為新常態，在家工作和線上學習的需求下
，帶動全球的個人電腦（ＰＣ）維持增長。研究機構ＩＤＣ數據顯示，今年第二季度全球電腦出
貨量８３６０萬台，按年上升１３﹒２％，惟增幅遠不及第一季的５５﹒９％。從排名來看，聯
想集團（００９９２）繼續在ＰＣ具領先優勢，市場佔有率為２３﹒９％，位居第一，高於第二
位惠普（ＨＰ）的２２﹒２％。

＊純利倍升經營溢利增長五成，所有業務收入均有兩位數增幅＊
　
　　截至今年６月３０日止第一季度，聯想集團的收入１６９﹒２９億（美元﹒下同），按年增
加２７％，純利上升１１９％至４﹒６６億元，經營溢利增長５１％至７﹒４３億元，主要得益
於其核心產品業務，以及受惠於快速增長的服務業務。期內，整體毛利率上升１﹒４個百分點至
１６﹒７％，經營溢利率上升２個百分點至２２％。　
　　今年首個財季，集團所有業務在所有地區均實現收入兩位數的增幅。包括個人電腦、平板、
手機和其他智能設備的智能設備業務（ＩＤＧ），分部收入按年上升２８％至１４６﹒６６億元
，經營溢利增加４３％至１０﹒９５億元，經營溢利率上升０﹒８個百分點至７﹒５％的紀錄新
高。雖然全球疫情回穩，在家工作的需求將會回落，但預期商業電腦有望復甦，故此有望優化產
品組合，轉化為更高的平均售價（ＡＳＰ），帶來更高的盈利水平。

＊方案服務業務表現突出，計劃將研發投入加倍提升競爭優勢＊
　
　　期內，非個人電腦銷售是智能設備業務，收入按年增加５７％，佔該業務集團收入的１８％
。智能手機業務實現利潤，有創紀錄的８７００萬元利潤，收入按年上升６４％。摩托羅拉（Ｍ
ｏｔｏｒｏｌａ）首次躋身北美前三名，同時鞏固了其在拉丁美洲第二名的地位。基礎設施方案
業務集團（ＩＳＧ）收入按年增加１４％至１８﹒３５億元，其分部虧損按年收窄４９００萬元
至１１００萬元。至於方案服務業務集團（ＳＳＧ），期內業務表現突出，收入按年增加３８％
至１１﹒８４億元，經營溢利錄得增加５１％至２﹒６４億元。　
　　今年首個財季，研發費用按年增加四成至４﹒６６億元。集團計劃在中期將其研發投入加倍
，提升在下一代產品設計、解決方案和運營效率方面的競爭優勢。走勢上，７月２７日跌至６﹒
９６元止跌回升，形成上升軌，昨日重上５０天線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，ＳＴＣ％Ｋ線續走高
於％Ｄ線，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮７﹒８元以下吸納，反彈阻力９﹒２元
，不跌穿６﹒９６元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士
，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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