《專家之言－黃德几》聯想集團首季業績優於預期，重上５０天線

《專家之言》新冠肺炎在全球擴散，「宅經濟」成為新常態，在家工作和線上學習的需求下

，帶動全球的個人電腦（ＰＣ）維持增長。研究機構ＩＤＣ數據顯示，今年第二季度全球電腦出

貨量８３６０萬台，按年上升１３﹒２％，惟增幅遠不及第一季的５５﹒９％。從排名來看，聯

想集團（００９９２）繼續在ＰＣ具領先優勢，市場佔有率為２３﹒９％，位居第一，高於第二

位惠普（ＨＰ）的２２﹒２％。



＊純利倍升經營溢利增長五成，所有業務收入均有兩位數增幅＊



截至今年６月３０日止第一季度，聯想集團的收入１６９﹒２９億（美元﹒下同），按年增

加２７％，純利上升１１９％至４﹒６６億元，經營溢利增長５１％至７﹒４３億元，主要得益

於其核心產品業務，以及受惠於快速增長的服務業務。期內，整體毛利率上升１﹒４個百分點至

１６﹒７％，經營溢利率上升２個百分點至２２％。

今年首個財季，集團所有業務在所有地區均實現收入兩位數的增幅。包括個人電腦、平板、

手機和其他智能設備的智能設備業務（ＩＤＧ），分部收入按年上升２８％至１４６﹒６６億元

，經營溢利增加４３％至１０﹒９５億元，經營溢利率上升０﹒８個百分點至７﹒５％的紀錄新

高。雖然全球疫情回穩，在家工作的需求將會回落，但預期商業電腦有望復甦，故此有望優化產

品組合，轉化為更高的平均售價（ＡＳＰ），帶來更高的盈利水平。



＊方案服務業務表現突出，計劃將研發投入加倍提升競爭優勢＊



期內，非個人電腦銷售是智能設備業務，收入按年增加５７％，佔該業務集團收入的１８％

。智能手機業務實現利潤，有創紀錄的８７００萬元利潤，收入按年上升６４％。摩托羅拉（Ｍ

ｏｔｏｒｏｌａ）首次躋身北美前三名，同時鞏固了其在拉丁美洲第二名的地位。基礎設施方案

業務集團（ＩＳＧ）收入按年增加１４％至１８﹒３５億元，其分部虧損按年收窄４９００萬元

至１１００萬元。至於方案服務業務集團（ＳＳＧ），期內業務表現突出，收入按年增加３８％

至１１﹒８４億元，經營溢利錄得增加５１％至２﹒６４億元。

今年首個財季，研發費用按年增加四成至４﹒６６億元。集團計劃在中期將其研發投入加倍

，提升在下一代產品設計、解決方案和運營效率方面的競爭優勢。走勢上，７月２７日跌至６﹒

９６元止跌回升，形成上升軌，昨日重上５０天線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，ＳＴＣ％Ｋ線續走高

於％Ｄ線，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮７﹒８元以下吸納，反彈阻力９﹒２元

，不跌穿６﹒９６元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士

，並無持有上述股份）



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