【騰訊績後】騰訊績佳惟半日被５億資金掟貨，專家籲溝貨前須三思

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１９日報道》騰訊控股（００７００）第二季經調整純利按年增

長１３％至３４０億元人民幣，出乎意料地勝市場預期。不過，處於監管風眼的遊戲業務增速顯

著放慢。總裁劉熾平預期，短期內將有更多監管法規出台，騰訊希望「完全擁抱這種新環境」。

專家認為，騰訊高速增長已成歷史，籲有貨散戶考慮溝貨前要三思。巧合地，據《經濟通ＨＶ２

報價系統》，半日已有５億資金掟貨，難道股王真的風光不再？



＊騰訊冀完全擁抱新監管，大行普遍下調目標價＊



總裁劉熾平昨日（１８日）表示，互聯網監管是全球趨勢，不僅限於中國，預計更多監管法

規即將出台。他指出，騰訊這波監管浪潮中的態度是「希望完全擁抱這種新環境」，讓集團完全

合規，對自身和整個行業都有好處，又揚言過去政府監管力度相對寬鬆。

對於當局收緊補習行業監管，劉熾平承認，課後補習的監管對廣告行業產生影響，將影響今

季及下季表現，主要由於事件令大型廣告買家及庫存減少，但預計隨著時間推移，能與其他廣告

商解決庫存問題。

大行預料，未來短時間內投資者仍保持觀望態度，其股價波動幅度將受限。部分大行削減騰

訊目標價，看得較淡的是瑞穗，目標價下調至５３０元；而割價幅度最大的是大和，目標價由８

２０元狠削逾１４％至７００元。不過，由於騰訊業務基礎依然穩固，全部大行依然重申其「買

入」、「優於大市」或「增持」評級。



＊５億資金調頭沽騰訊，北水轉托騰訊惟托價失敗＊



績佳、大行削目標價，不幸地，內地最新亦再有監管消息。商務部就《直播電子商務平台管

理與服務規範》公開徵求意見。意見稿針對直播平台需加強審核商家和產品。消息拖累科技股持

續被沽壓！

騰訊當然亦不例外，早市先升後回，最多跌逾１％，半日收報４３２元；阿里巴巴

（０９９８８）則最多挫逾４％，低見１６４﹒２元，創上市新低；美團（０３６９０）亦曾插

逾７％。

雖然騰訊上日績前獲近１０億資金淨主動買入，但今早已沽家已出動沽貨。根據《經濟通Ｈ

Ｖ２報價系統》數據，騰訊半日暫錄５﹒２５億淨主動賣出，佔成交金額５﹒１８％。大戶，即

單宗成交金額大於１００萬元的交易的主動買沽比率４４：５６，反映大戶沽家比買家更為進取

。

不過，北水卻逆市轉吼騰訊。據《大戶追蹤》功能，在十大淨被動買入╱賣出券商中，代表

上海和深圳北水的券商，即中國投資信息和中國創盈市場服務，分別包辦十大淨被動買入券商的

第一及第三位，分別錄得約９５５９萬及７４０５萬元淨被動買入，合計淨被動買入規模近１﹒

７億元，加權平均價分別約為４３７﹒６９８元及４３９﹒５５１元。不過，由於現價低於兩券

商的加權平均價，意味兩者未能托起騰訊。



＊林家亨：高速增長成歷史，金融科技增長遜預期＊



國農證券董事總經理林家亨在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上表示，騰訊次季面對嚴厲監管仍錄得不俗的增長，算是「交到功課」。不過，騰訊

目前市盈率及預期市盈率皆創新低，分別是２２倍及２５倍；反映公司在逾十年間的高速發展，

推使市值由１００億躍升至４萬，這階段已成過去；加上在監管陰霾下，市場不願給予騰訊過高

估值。他預期，騰訊未來能維持溫和增長已難能可貴。

雖然騰訊上季金融科技及企業服務業務收入按年增長４０％，增速顯著，但按季增長僅７％

，較市場預期低，相信與當局加強金融科技監管有關，導致業務發展步伐減慢。而網絡遊戲收入

顯著減慢是預期之內，預期中央未來不會放寬網遊監管，故網遊所屬的增值服務收入增速將持續

下降。



＊寄望廣告及投資收益，騰訊不宜短炒僅長揸＊



雖然騰訊前景暗淡，但業務還有什麼亮點值得關注？林家亨指，作為第三大收入來源的網絡

廣告業務收入增長不俗，按年升２３％，主因是旗下社交及其他廣告收入增長顯著。由於社交和

廣告監管風險相對低，預計網絡廣告業務未來仍能維持高速增長。

除此以外，林家亨指出，騰訊過往積極投資項目，其投資回報有望逐步顯現。他以蔚來（美

股：ＮＩＯ）為例，騰訊早期以低成本投資蔚來，去年６月更斥資１０００萬美元增持蔚來股份

，成為第二大股東。現時蔚來已實現盈利並以快速增長，股價在過去一年亦錄得數十倍增長，這

反映騰訊的投資收益仍有很大增長空間，長遠有利其資產增值。

股價部署方面，林家亨相信，騰訊業務「百足咁多爪」，同時面對反壟斷、資訊保密、教育

、遊戲等監管問題，受影響範圍大，未來股價仍受政策困擾，預期股價升幅緩慢。他建議於高位

有貨的散戶打算溝貨前，需考慮屬短或長線部署。若以短線操作，倒不如選擇相對強勢、政策風

險低的板塊更上算；相反，若長線看好騰訊前景，便可吼位買入。

