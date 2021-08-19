阿里創新低且騰訊逾創年低，港股現挫６５４點報２５２１２

《經濟通通訊社１９日專訊》港股午後跌幅擴大，當中科技股繼續領跌，而近期國家商務部

亦就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見；且見內房、石油、及金融股繼續走弱

，拖累港股現報２５２１２點，跌６５４點或跌２﹒５３％，主板成交１２８５﹒９８億元。國

企指數報８８９２點，跌２５８點或跌２﹒８２％。恆生科技指數報６０４４點，跌１８２點或

跌２﹒９２％。

科技股為大市下挫之罪魁禍首。美團（０３６９０）跌７﹒６１％，報２０１﹒６元，暫跌

幅最大藍籌；阿里巴巴（０９９８８）跌６％，報１６１﹒３元，以現價計，該股暫連跌７日，

累計跌幅１６﹒３８％，創上市新低；騰訊（００７００）跌３﹒０３％，報４２３元創逾１年

低位，ＡＴＭ拖低港股逾２５０點。

現時依然逆市上揚的頭三位藍籌分別有安踏（０２０２０）升２﹒１９％，報１６７﹒７元

；吉利（００１７５）升１﹒９％，報２６﹒７５元；創科（００６６９）升１﹒２８％，報１

６５﹒８元。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２０１﹒６０元 跌７﹒６１％

阿里巴巴（０９９８８） １６１﹒３０元 跌６﹒００％

平保 （０２３１８） ６５﹒１５元 跌５﹒９２％

恆安 （０１０４４） ４０﹒９５元 跌５﹒７５％

萬洲 （００２８８） ５﹒６１元 跌５﹒７１％



中石油 （００８５７） ３﹒０６元 跌５﹒５６％

信義光能（００９６８） １５﹒００元 跌４﹒７０％

碧桂園 （０２００７） ８﹒２２元 跌４﹒６４％

百威亞太（０１８７６） ２０﹒０５元 跌４﹒５２％

阿里健康（００２４１） １１﹒３４元 跌４﹒２２％

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（ｋｓ）



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