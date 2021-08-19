《盤後部署》騰訊放榜揭示後市監管風險，料港股將下試兩萬五關

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股再低收，其中美聯儲公布議息紀錄，暗示今年內可能

開始縮減買債，港股今日低開低走。恆指今早低開７９點，報２５７８７，科技股領跌下大市跌

勢持續加劇，曾跌６８４點，低見２５１８３，創７月底以來新低，最終港股收報２５３１６，

跌５５０點或跌２﹒１３％，主板成交１６４８﹒５２億元。國企指數報８９１６，跌２３４點

或跌２﹒５６％。科指曾見６０１２點續創新低，收報６０４４，跌１８２點或跌２﹒９３％。

內地兩市同挫，上證綜合指數報３４６５，跌１９點或跌０﹒５７％，深證成份指數報１４

４８７，升３３點或升０﹒２３％；兩市全日成交１２１５０億元，按日增長１﹒５％，是連續

第２２個交易日成交破萬億。

重磅科網股急插，阿里（０９９８８）創１６０﹒３元新低，收跌５﹒５４％，報１６２﹒

１元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅１５﹒９７％；騰訊（００７００）創４１９﹒２

元逾年低，收跌３﹒４４％，報４２１﹒２元；美團（０３６９０）跌７﹒１５％，報２０２﹒

６元。三股合共拖低恆指近２７０點。



＊整頓難止，大市難升＊



騰訊公布中期業績後創逾年低，期內經調整純利錄得３４０億元人民幣，按年升１３％勝市

場預期，收入則增長兩成至１３８２億元符合市場預期。然而集團行政總裁劉熾平預料內地監管

將陸續有來，對業務影響未完全浮現，加上多間大行認為內地監管風險仍不容放鬆，由本次騰訊

「放榜」之市場反應可見，短期內投資者關注科企監管風險，多於其業績好壞。在上述前提繼續

成立之下，重磅科網股仍未可見底，更遑論翻身，大市亦將續乏力，下試兩萬五關後或再穿年內

低位。

神州監管連環出招，商務部又就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見，監管

風暴難止。從去年螞蟻上市被叫停開始，幾乎每周公布至少一項監管舉措，預期當局對各行業監

管未可短期內完結，整頓風潮盛行。（ｐｌ）

