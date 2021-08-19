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19/08/2021 17:39

《台股攻略－黃振宇》台股挫超過４００點

　　《台股攻略》台股昨日（１８日）反彈超過１６０點，惟美股主要指數昨晚全盤皆墨，拖累
亞洲股市今日（１９日）普遍下跌，而台股跌勢最深，加權指數開市後一口氣跌破１６６００、
１６５００及１６４００點三個關口，最終指數以全日最低位１６３７５點收市，重挫４５１點
，創近３個月新低，成交金額為４３１２億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股遭到洗倉，台積電以全日最低位５５９元收市，跌２﹒６％，市值縮減至
３９００億元，拖累指數跌１２６點。鴻海、聯發科、聯電及大立光亦不能獨善其身，紛紛下挫
，分別收１０３元、８８８元、５５﹒５０元及２７４０元，跌１﹒６％至４﹒５％。被動元件
板塊指標股國巨受電阻降價傳聞影響，股價大跌超過９％，以全日最低位４５０元收市，創近兩
個月新低，更波及其他相關股份下挫，華新科的全年升幅全數回吐，收１７７元，跌６﹒８％
；大毅、禾伸堂及興勤均跌４﹒５％至６﹒４％。受惠於波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）於昨日
升近５％消息影響，部分散裝航運股持續上揚，中航漲停收７４﹒３０元，台航曾漲停，最終收
４９﹒２５元，升２﹒９％，惟新興及裕民不敵沽壓而掉頭下跌超過３％，分別收３４﹒５０元
及６０﹒４０元，三大貨櫃股亦全面轉勢下跌超過５％收市。
　　台股仍處於跌勢，尚未見底，加上ＭＳＣＩ季度調整在即，預料短期會反覆震盪。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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