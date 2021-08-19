《窩輪豪情－梁業豪》留意期權莊家的開價手法

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、電訊

業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為招商銀行

（０３９６８）、中國生物製藥（０１１７７）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選匯控（００００５）、香港電訊（０６８２３）與阿里巴巴（０９９８８）。

本周二（１７日）港股急挫的時候，指數期權莊家於開價時顯著上調了期權引伸波幅，但昨

天（１８日）港股大市並沒有繼續急跌。市況回升的時候，他們便將引伸波幅調低。由此可見，

他們對美股的短期調整幅度不太憂慮，而於單邊跌市中趁機於心急入市的衍生權證與指數期權買

家身上圖利的行動已經告一段落。但本欄認為，若美股局勢惡化，他們便會再度上調期權引伸波

幅。到時我們應觀察的，為期權引伸波幅會否創出近期新高。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

