《談國論企－黎偉成》消費零售暫受困壞天氣惡疫

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年７月份同比增長明顯放緩，乃受華中等地

暴雨成災和華南為主的疫情有限度的再散播的困擾。暴雨災過，政府嚴控疫情料會再達清零之效

，相信經濟會繼續保持恢復的發展步伐，居民就業、收入皆穩增，消費品零售等內需不斷壯大，

穩中有進成長的目標可達也。



＊高消費及耐用品銷情仍相當良佳＊



正正因為２０２１年７月份有突發性的天氣明顯轉壞和惡疫之侵，故中國的消費品零售，以

至規模以上工業企業增加值、全國固定資產投資（不含農戶）等多個方面的數據，於是月份的表

現，就不應以「常態」的情況作比較。尤其是中國經濟在７月份屬傳統季節性的淡季，境內外一

眾就不用過份「擔憂」也。

來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年７月份達

３﹒４９２５萬億元同比增８﹒５％，相對於６月份３﹒７５８６萬億元所增的１２﹒１％少增

３﹒６個百分點，環比表現表面上「相當差勁」，實際受到７月份的天氣和疫情逆轉的影響；此

使１－７月份累計２４﹒６８２萬億元的同比增長２０﹒７％，低於１－６月份的２３％，無可

避免者也。

惡劣天氣及疫情，對社會消費品零售總額的多個主項目有不同程度的影響：（一）高消費項

目中的（Ｉ）餐飲，收入於２０２１年７月份整體達３７５１億元，同比增長１４﹒３％，限額

以上單位餐飲業８９６億元則增２０﹒７％，相對於６月份分別達３，９２３億元上升２０﹒２

％，和８９７億元升２８﹒６％，表面要「遜色」。此為「特殊」或「突發性」的問題影響。

再看（ＩＩ）限額以上單位商品零售（下同）中之金銀珠寶零售額於是月份達２０３億元同

比增長１４﹒３％，而１－７月份１７３０億元則升５２﹒８％，相對於６月份２４０億元增

２６﹒０％和１－６月份累計１５２６億元升５９﹒９％，國際黃金價格反覆上升，現處水平不

低，惟內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復甦衍生效佳。（ＩＩＩ）化妝品於是月份達２３９

億元僅增２﹒８％，因天氣轉壞和再有疫情威脅之所致，尤其是化妝品通常是買了之後可用三數

個月，也就毋須匆匆的添加。但１－７月份累計２１５８億元的同比增長２３﹒５４％，便可見

化妝品消費強勁之況，仍持續。

消費品零售保持如斯良性的表現，因就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１

－７月份增加８２２萬人，達致全年目標７４﹒７％，而１－６月份為６９８萬和達致全年目標

約６３﹒５％，而全國城鎮調查失業率於７月份達５﹒１％，高於６月份持平於５月份的５％。

屬於（二）耐用品的零售銷售情況：家用電器和影像器材，於７月份達７４１億元同比增長

８﹒２％，只是略低於６月份達１１０５億元同比增長由５月份的３﹒１％提升至８﹒９％，遂

使１－７月份累計５１６５億元同比增長１７﹒６％建築及裝璜材料是月銷１５７億元增

１１﹒６％，使１－７的升幅達２９﹒２９％。凡此都屬家居有關的消費，反映出居民提高改善

居住環境有日益殷切的要求。



＊網上實物銷售佔零售二成六屬佳象＊



再看（三）日常所需的消費品零售項目，服裝鞋帽、針紡織品，於７月份銷９４５億元同比

增長７﹒５％，使１－６月累計７，６７３億元的增幅達２９﹒８％，居民有心情添衣置服，好

事也。

同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於１－７月份累計達５﹒９３萬億元，同比增長

１７﹒６％，略低於１－６月份累計達５﹒０２６３萬億元所增長的１８﹒７％。此項於整體消

費品零售總額佔比２３﹒６％，可見內地的消費購物模式有不斷提升。

網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，肯定具有可觀的

發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提

質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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