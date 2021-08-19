《異動股》騰訊升３％，季績勝預期１６歲以下遊戲課金佔２﹒６％

《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）開升２﹒７１％，報４４８元，成交約２

２３萬股，涉資９﹒９７億元。現價計暫連升２日，累計升幅２﹒９９％。

騰訊上季收入按年增加２０％至１３８２﹒５億元人民幣，純利４２５﹒８７億元人幣，按

年增加２９％。非國際財務報告準則盈利為３４０﹒３９億元人幣，按年增加１３％，勝預期，

惟增幅為２０１３年第四季後最低。

上半年純利９０３﹒５４億元人幣，按年增４５﹒７３％。非國際財務報告準則計，股東應

佔溢利６７１﹒５７億元人幣，按年增１７﹒３４％，符市場預期。

騰訊表明亦會打擊未成年人冒用帳號，以及第三方平台買賣成年人帳號的行為。今年次季，

１６歲以下玩家對集團於國內遊戲流水的佔比為２﹒６％，其中１２歲以下玩家的流水佔比為０

﹒３％。

績後騰訊遭多間大行下調目標價，最低的是瑞穗給予５３０元，評級維持持平。

現時，恆生指數報２５７８７，跌７９點或跌０﹒３１％，主板成交３２﹒７４億元。國企指數

報９１４１，跌９點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報６２０９，跌１７點或跌０﹒２７％。

即月期指新報２５６９４，跌６３點，低水９４點。即月國指期貨報９１００，跌２４點，

低水４１點。即月科指期貨新報６１８５，跌２４點，低水２０點。



表列部份大行評級及目標價變動：



大行 目標價 評級

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大和 ８２０﹒００→７００﹒００ 維持買入

瑞穗 ６５０﹒００→５３０﹒００ 維持持平

摩通 ７１０﹒００→６４０﹒００ 維持增持

大摩 ７２０﹒００→７００﹒００ 維持增持

海通國際８０４﹒００→５７０﹒００ 維持跑贏大市

瑞信 ７５０﹒００→６８０﹒００ 維持跑贏大市

麥格理 ７１９﹒００→７５７﹒００ 維持跑贏大市

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４４８﹒００元 升２﹒７１％

阿里巴巴（０９９８８） １６８﹒６０元 跌１﹒７５％

美團 （０３６９０） ２１７﹒４０元 跌０﹒３７％

小米 （０１８１０） ２４﹒５５元 跌０﹒２０％

京東集團（０９６１８） ２５３﹒４０元 無升跌

百度 （０９８８８） １４０﹒００元 升０﹒４３％

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（ｎｓ）

