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19/08/2021 09:24

《異動股》騰訊升３％，季績勝預期１６歲以下遊戲課金佔２﹒６％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）開升２﹒７１％，報４４８元，成交約２
２３萬股，涉資９﹒９７億元。現價計暫連升２日，累計升幅２﹒９９％。
　　騰訊上季收入按年增加２０％至１３８２﹒５億元人民幣，純利４２５﹒８７億元人幣，按
年增加２９％。非國際財務報告準則盈利為３４０﹒３９億元人幣，按年增加１３％，勝預期，
惟增幅為２０１３年第四季後最低。
　　上半年純利９０３﹒５４億元人幣，按年增４５﹒７３％。非國際財務報告準則計，股東應
佔溢利６７１﹒５７億元人幣，按年增１７﹒３４％，符市場預期。
　　騰訊表明亦會打擊未成年人冒用帳號，以及第三方平台買賣成年人帳號的行為。今年次季，
１６歲以下玩家對集團於國內遊戲流水的佔比為２﹒６％，其中１２歲以下玩家的流水佔比為０
﹒３％。
　　績後騰訊遭多間大行下調目標價，最低的是瑞穗給予５３０元，評級維持持平。
現時，恆生指數報２５７８７，跌７９點或跌０﹒３１％，主板成交３２﹒７４億元。國企指數
報９１４１，跌９點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報６２０９，跌１７點或跌０﹒２７％。
　　即月期指新報２５６９４，跌６３點，低水９４點。即月國指期貨報９１００，跌２４點，
低水４１點。即月科指期貨新報６１８５，跌２４點，低水２０點。

　　表列部份大行評級及目標價變動：

　　大行　　　　　　　　目標價　　　　　　評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大和　　８２０﹒００→７００﹒００　維持買入
　　瑞穗　　６５０﹒００→５３０﹒００　維持持平
　　摩通　　７１０﹒００→６４０﹒００　維持增持
　　大摩　　７２０﹒００→７００﹒００　維持增持
　　海通國際８０４﹒００→５７０﹒００　維持跑贏大市　
　　瑞信　　７５０﹒００→６８０﹒００　維持跑贏大市
　　麥格理　７１９﹒００→７５７﹒００　維持跑贏大市
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　４４８﹒００元　　　升２﹒７１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１６８﹒６０元　　　跌１﹒７５％
　　美團　　（０３６９０）　　２１７﹒４０元　　　跌０﹒３７％
　　小米　　（０１８１０）　　　２４﹒５５元　　　跌０﹒２０％
　　京東集團（０９６１８）　　２５３﹒４０元　　　無升跌
　　百度　　（０９８８８）　　１４０﹒００元　　　升０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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