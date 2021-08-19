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即市新聞

19/08/2021 09:25

《異動股》中生製藥開升９％暫表現最佳藍籌，料中期多賺逾五倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升８﹒５１％，報７﹒０１元暫
表現最佳藍籌，該股成交約６７４萬股，涉資４６５４萬元。
　　中生製藥公布，集團預期截至２０２１年６月３０日止六個月歸屬於母公司持有者應佔盈利
較去年同期增長超過５倍，去年同期錄得純利１２﹒４億元人民幣。
　　純利大幅增加主要由於集團主營業務表現令人滿意，期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上
升，集團收入及毛利率雙雙同比明顯提升；及聯營公司財務表現強勁，集團期內應佔聯營公司及
合營公司盈虧同比大幅增加。
　　現時，恆生指數報２５７８７，跌７９點或跌０﹒３１％，主板成交３２﹒７４億元。國企
指數報９１４１，跌９點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報６２０９，跌１７點或跌０﹒２７％

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒０１元　　　升８﹒５１％
　　石藥　　（０１０９３）　　　１０﹒８０元　　　跌１﹒８２％
　　信達生物（０１８０１）　　　６９﹒５０元　　　升１﹒６１％
　　君實　　（０１８７７）　　　４４﹒８０元　　　無升跌
　　百濟　　（０６１６０）　　１７１﹒６０元　　　升２﹒２６％
　　康方生物（０９９２６）　　　４２﹒１０元　　　升２﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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