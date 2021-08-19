《異動股》中生製藥開升９％暫表現最佳藍籌，料中期多賺逾五倍

《經濟通通訊社１９日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升８﹒５１％，報７﹒０１元暫

表現最佳藍籌，該股成交約６７４萬股，涉資４６５４萬元。

中生製藥公布，集團預期截至２０２１年６月３０日止六個月歸屬於母公司持有者應佔盈利

較去年同期增長超過５倍，去年同期錄得純利１２﹒４億元人民幣。

純利大幅增加主要由於集團主營業務表現令人滿意，期內新產品、高毛利率產品銷售佔比上

升，集團收入及毛利率雙雙同比明顯提升；及聯營公司財務表現強勁，集團期內應佔聯營公司及

合營公司盈虧同比大幅增加。

現時，恆生指數報２５７８７，跌７９點或跌０﹒３１％，主板成交３２﹒７４億元。國企

指數報９１４１，跌９點或跌０﹒１０％。恆生科技指數報６２０９，跌１７點或跌０﹒２７％

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） ７﹒０１元 升８﹒５１％

石藥 （０１０９３） １０﹒８０元 跌１﹒８２％

信達生物（０１８０１） ６９﹒５０元 升１﹒６１％

君實 （０１８７７） ４４﹒８０元 無升跌

百濟 （０６１６０） １７１﹒６０元 升２﹒２６％

康方生物（０９９２６） ４２﹒１０元 升２﹒３１％

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（ｋｓ）

