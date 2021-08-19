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即市新聞

19/08/2021 09:59

《異動股》快手（０１０２４）跌逾３％穿７０元創上市新低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）現價跌３﹒２５％，報６８﹒４５元，以
現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅１９﹒４７％。該股成交約２１５萬股，涉資１﹒４９億元
。盤中低見６７﹒５元，創上市新低。
　　國家商務部就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見。《意見》指出，應與直
播營銷人員服務機構、商家和交易平台等共同建立產品或服務信息發布審核機制，以客觀、真實
為原則，對直播營銷產品或服務的基本信息（如質量、商標、品牌以及相關行業許可等）進行審
核。
　　當直播主體存在虛假宣傳、摻雜摻假、以次充好、偽造產品的產地或冒用他人廠名廠址、假
冒商標專利等侵害消費者合法權益行為時，應採取必要措施維護消費者權益，並對直播主體實施
相應的處罰。
　　現時，恆生指數報２５５８１，跌２８５點或跌１﹒１０％，主板成交３２１﹒５１億元。
國企指數報９０６４，跌８６點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報６１７５，跌５０點或跌０﹒
８２％。
　　即月期指新報２５５１５，跌２４２點，低水６６點。即月國指期貨報９０４７，跌７７點
，低水１７點。即月科指期貨新報６１６７，跌４２點，低水６點。
　　上證綜合指數報３４６５，跌２０點或跌０﹒５８％，成交１５７１﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４５５，升１點或升０﹒０１％，成交１９４４﹒８１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　　６８﹒４５元　　　跌３﹒２５％
　　騰訊（００７００）　　　　４３８﹒８０元　　　升０﹒６０％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１６６﹒９０元　　　跌２﹒７４％
　　金蝶（００２６８）　　　　　２４﹒４０元　　升１０﹒１６％
　　美團（０３６９０）　　　　２１１﹒６０元　　　跌３﹒０２％
　　京東集團（０９６１８）　　２５３﹒００元　　　跌０﹒１６％
　　萬國數據（０９６９８）　　　５１﹒５０元　　　跌２﹒０９％
　　百度（０９８８８）　　　　１３９﹒００元　　　跌０﹒２９％
　　網易（０９９９９）　　　　１３１﹒１０元　　　升１﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

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