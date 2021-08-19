《異動股》快手（０１０２４）跌逾３％穿７０元創上市新低

《經濟通通訊社１９日專訊》快手（０１０２４）現價跌３﹒２５％，報６８﹒４５元，以

現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅１９﹒４７％。該股成交約２１５萬股，涉資１﹒４９億元

。盤中低見６７﹒５元，創上市新低。

國家商務部就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見。《意見》指出，應與直

播營銷人員服務機構、商家和交易平台等共同建立產品或服務信息發布審核機制，以客觀、真實

為原則，對直播營銷產品或服務的基本信息（如質量、商標、品牌以及相關行業許可等）進行審

核。

當直播主體存在虛假宣傳、摻雜摻假、以次充好、偽造產品的產地或冒用他人廠名廠址、假

冒商標專利等侵害消費者合法權益行為時，應採取必要措施維護消費者權益，並對直播主體實施

相應的處罰。

現時，恆生指數報２５５８１，跌２８５點或跌１﹒１０％，主板成交３２１﹒５１億元。

國企指數報９０６４，跌８６點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報６１７５，跌５０點或跌０﹒

８２％。

即月期指新報２５５１５，跌２４２點，低水６６點。即月國指期貨報９０４７，跌７７點

，低水１７點。即月科指期貨新報６１６７，跌４２點，低水６點。

上證綜合指數報３４６５，跌２０點或跌０﹒５８％，成交１５７１﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１４４５５，升１點或升０﹒０１％，成交１９４４﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手（０１０２４） ６８﹒４５元 跌３﹒２５％

騰訊（００７００） ４３８﹒８０元 升０﹒６０％

阿里巴巴（０９９８８） １６６﹒９０元 跌２﹒７４％

金蝶（００２６８） ２４﹒４０元 升１０﹒１６％

美團（０３６９０） ２１１﹒６０元 跌３﹒０２％

京東集團（０９６１８） ２５３﹒００元 跌０﹒１６％

萬國數據（０９６９８） ５１﹒５０元 跌２﹒０９％

百度（０９８８８） １３９﹒００元 跌０﹒２９％

網易（０９９９９） １３１﹒１０元 升１﹒３１％

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（ｌｃ）

