《午市前瞻》恒指跌破２５４００點，專家指騰訊升勢受限

《經濟通通訊社１９日專訊》恆生指數半日收市報２５４２５，跌４４１點或１﹒７１％，

主板成交８２２﹒９１億元。恆生中國企業指數報８９８４，跌１６５點或１﹒８１％。恆生科

技指數報６１４１，跌８５點或１﹒３７％。



＊麥嘉嘉：短期資金動量不足，恆指下試２５２００＊



恆指反覆向下並曾跌逾５００點，低見２５３４８點，徘徊２５４００點附近。申萬宏源投

資顧問服務部主管麥嘉嘉對向《經濟通通訊社》表示，市場整體看淡，短期資金動量不足，技術

支持位逐漸下移，現時短線支撐２５２００點，阻力點２５８００，麥嘉嘉向投資者表示短期應

留意明日恆生季檢的成分股變動，外圍方面則觀望下月Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會。

騰訊昨日收市公布業績，遊戲收入僅增長１２％至４３０億元，遭多間大行下調評級，但今

日一度跑贏大市，及後轉跌逾１％，麥嘉嘉認為騰訊業績優於預期，但最主要收入來源的遊戲業

增長緩慢，再加上面臨監管風險，騰訊主動限制部分遊戲的未成年用戶遊玩時間及消費，令股價

表現受限，又指市場較冷淡，目前僅新能源汽車板塊靠穩。（ｐｓ）

