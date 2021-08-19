《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒１７後應下望１﹒１６

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２２ １０９﹒７３ １０９﹒８９

歐元╱美元 １﹒１７１６ １﹒１６６４ １﹒１６８２

英鎊╱美元 １﹒３７５８ １﹒３６９７ １﹒３７１０

美元╱瑞郎 ０﹒９２０７ ０﹒９１５１ ０﹒９１７４

美元╱港元 ７﹒７９２９ ７﹒７８７１ ７﹒７９２６

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《美元走勢》因近半年以來首次發現變種病毒而封城至少三天，新西蘭央行推遲加息計劃，

昨日（１８日）議息後維持利率不變，以維護經濟的進一步復甦。市場仍然相信今年會加息一或

兩次。此外，美國聯儲局會議紀要顯示局方可能在今年稍後時間就開始減少買債。紀要指出，最

近的通脹持續攀升，主要受到供應短缺及勞動力緊張的影響，有可能是暫時的。而縮減資產購買

規模並不等於收緊貨幣政策，只是因應經濟表現，以調整適當速度支持經濟穩步恢復。與會者表

達了繼續寬鬆政策可能會導致金融系統風險的擔憂；另一方面，在實現最大就業和通脹目標方面

仍然未完全被滿足。

聯儲局首次顯示會計劃減少買債，而且可能在年內開始，對市場有一定衝擊，美匯指數正挑

戰９３﹒５０附近的阻力，非美貨幣全面回軟。歐元跌穿１﹒１７後應下望１﹒１６，留意聯儲

局會否有聲音緩和市場情緒，個人認為現時疫情有反復的情況下，明年開始減少買債可能比較合

適。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７０５ １﹒１６１０ １﹒１７５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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