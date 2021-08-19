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即市新聞

19/08/2021 16:14

《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒１７後應下望１﹒１６

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２２　　　１０９﹒７３　　　１０９﹒８９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７１６　　　１﹒１６６４　　　１﹒１６８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７５８　　　１﹒３６９７　　　１﹒３７１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２０７　　　０﹒９１５１　　　０﹒９１７４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９２９　　　７﹒７８７１　　　７﹒７９２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》因近半年以來首次發現變種病毒而封城至少三天，新西蘭央行推遲加息計劃，
昨日（１８日）議息後維持利率不變，以維護經濟的進一步復甦。市場仍然相信今年會加息一或
兩次。此外，美國聯儲局會議紀要顯示局方可能在今年稍後時間就開始減少買債。紀要指出，最
近的通脹持續攀升，主要受到供應短缺及勞動力緊張的影響，有可能是暫時的。而縮減資產購買
規模並不等於收緊貨幣政策，只是因應經濟表現，以調整適當速度支持經濟穩步恢復。與會者表
達了繼續寬鬆政策可能會導致金融系統風險的擔憂；另一方面，在實現最大就業和通脹目標方面
仍然未完全被滿足。
　　聯儲局首次顯示會計劃減少買債，而且可能在年內開始，對市場有一定衝擊，美匯指數正挑
戰９３﹒５０附近的阻力，非美貨幣全面回軟。歐元跌穿１﹒１７後應下望１﹒１６，留意聯儲
局會否有聲音緩和市場情緒，個人認為現時疫情有反復的情況下，明年開始減少買債可能比較合
適。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７０５　　　１﹒１６１０　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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