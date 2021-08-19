【新冠肺炎】香港和新加坡不再進一步探討雙邊「航空旅遊氣泡」

《經濟通通訊社１９日專訊》香港特區政府和新加坡政府今日宣布，考慮到兩地目前在疫情

防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論。雙方會按照

各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。

特區政府發言人表示，兩地自２０２０年下半年就「航空旅遊氣泡」開展討論後，２０１９

冠狀病毒病疫情經歷了漫長的演變。一直以來，討論的基礎是兩地均採取相近的疫情防控策略，

並以遏止兩地確診個案數目為目標。

發言人表示，隨着新加坡現時採取了新的疫情防控策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」，原有

訂立「航空旅遊氣泡」的基礎有所改變，例如根據早前協定的框架，「航空旅遊氣泡」的暫停及

重啟安排均取決於無關連本地個案７天移動平均數字，但是在新加坡採取新的疫情防控策略下，

其相關數字或難以持續維持在所需的水平。發言人強調，香港和新加坡會繼續致力促進兩地連繫

，並會就此保持對話和分享經驗。

新加坡剛宣布，由２０２１年８月２０日晚上１１時５９分起，單方面准許來自香港的旅客

無須通過隔離檢疫入境新加坡。特區政府對此表示歡迎，並認為此舉為重啟區內兩個航空樞紐及

國際城市之間的跨境往來邁進一步。至於由新加坡前往香港的旅客，則可根據特區政府目前就新

加坡所屬Ｂ組指明地區所訂定的要求入境。（ｃｗ）

