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即市新聞

19/08/2021 16:33

《本港經濟》７月整體消費物價升幅擴至３﹒７％，基本通脹率１％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年７月整體消費
物價按年上升３﹒７％，較６月的相應升幅０﹒７％顯著擴大，符合市場預期，主要是去年７月
政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶２╱３租金導致比較基數較低。
　　剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為１％，亦較６月的０﹒４％為高，主要
是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和本地交通費用上升所致。

＊首七個月綜合消費物價升１﹒４％＊

　　以今年首七個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升１﹒４％。剔除所有政府一次性紓困
措施的影響，相應變動率為０﹒２％。

＊政府料基本通脹短期內大致受控＊

　　政府發言人表示，７月份基本消費物價通脹率升至１％，主要反映去年的比較基數因本地第
三波疫情及港鐵提供額外車費折扣而偏低。消費物價指數主要組成項目承受的壓力仍然溫和。展
望將來，經濟持續復甦和進口價格上升或會為價格帶來一些上行壓力，但由於本地經濟仍然在低
於生產容量的水平下運行，基本通脹在短期內應維持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

＊外出用膳價格升３﹒７％＊

　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年７月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣
及水（上升１７﹒８％）、交通（上升６﹒３％）、住屋（上升５﹒１％）、外出用膳及外賣（
上升３﹒７％）及衣履（上升２﹒１％）等。另一方面，同期綜合消費物價指數錄得按年跌幅的
類別為雜項物品（下跌３％）和煙酒（下跌０﹒４％）。（ｃｌ）

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