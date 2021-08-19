【夜期時段】即月期指報２５１７６點，跌３７點，低水１４０點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２０８點，跌５點，低水

１０８點，最新報２５１７６點，跌３７點，低水１４０點，合約成交９６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８６０點，跌１４點，低水５６點，最新報８８６０點，

跌１４點，低水５６點，合約成交６４２張。



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