東亞銀行（０００２３）：冀下半年撥備水平能維持於較低水平

《經濟通通訊社１９日專訊》東亞銀行（０００２３）聯席行政總裁李民斌於網上業績發布

會上表示，上半年撥備水平已回復正常水平，希望下半年撥備水平能維持於較低水平，隨著貸款

需求增加，料下半年淨利息收入將有輕微增長，但認為集團於中國業務的淨息差將會面對一定壓

力，因現時在貸款組合中企業客戶較多，利潤有所下降，預期下半年中國業務的淨息差將會顯得

持平。

內地業務方面，他指出，截至今年６月底止，東亞中國不良貸款比率為２﹒６３％，較去年

底下降４７個基點，經過集團數年努力，其資產質素有限大改善，現時的貸款情況較之前顯得更

具韌性，集團已處理較高風險的貸款，同時不再接受相關貸款，有信心未來６個月能持續改善資

產質素，相信隨著借貸需求增加，相關表現將反映在下半年的淨息差，料今年下半年能保持上半

年的增長勢頭。

港府支持將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三在港實施，集團聯席行政總裁李民橋表

示，相關細節現時還未公布，集團營運一直以來遵守有關的法律及監管規則，未來也會如此，有

信心香港能繼續成為國際金融中心。（ｂｎ）

