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19/08/2021 15:46

東亞銀行（０００２３）：冀下半年撥備水平能維持於較低水平

　　《經濟通通訊社１９日專訊》東亞銀行（０００２３）聯席行政總裁李民斌於網上業績發布
會上表示，上半年撥備水平已回復正常水平，希望下半年撥備水平能維持於較低水平，隨著貸款
需求增加，料下半年淨利息收入將有輕微增長，但認為集團於中國業務的淨息差將會面對一定壓
力，因現時在貸款組合中企業客戶較多，利潤有所下降，預期下半年中國業務的淨息差將會顯得
持平。
　　內地業務方面，他指出，截至今年６月底止，東亞中國不良貸款比率為２﹒６３％，較去年
底下降４７個基點，經過集團數年努力，其資產質素有限大改善，現時的貸款情況較之前顯得更
具韌性，集團已處理較高風險的貸款，同時不再接受相關貸款，有信心未來６個月能持續改善資
產質素，相信隨著借貸需求增加，相關表現將反映在下半年的淨息差，料今年下半年能保持上半
年的增長勢頭。
　　港府支持將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三在港實施，集團聯席行政總裁李民橋表
示，相關細節現時還未公布，集團營運一直以來遵守有關的法律及監管規則，未來也會如此，有
信心香港能繼續成為國際金融中心。（ｂｎ）

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