【企業盈喜】天韻國際控股（０６８３６）料中期純利上升約８０％

《經濟通通訊社１９日專訊》天韻國際控股（０６８３６）公布，截至今年６月３０日止六

個月，預期報告期間集團收益相較於去年同期上升約５０％，純利則上升約８０％。

純利及收益上升，主要因集團從２０１９冠狀病毒病大流行的影響中復甦，自家品牌的加工

水果產品及新推出的飲料產品、原廠委託製造代工的產品和新鮮水果的銷售額均錄得上升；及有

效所得稅率降低。（ｂｎ）

