聯通：未來擬分拆４－５家公司上市，已就智網科技上市與監管溝通

《經濟通通訊社１９日專訊》中國聯通（００７６２）董事長兼首席執行官王曉初在媒體業

績會上透露，集團未來考慮分拆４至５家子公司獨立上市。目前先讓一些規模較小的智網科技「

探路」，已開始與國內監管部門溝通，暫時整體情況良好。他指出，這些潛在分拆上市的公司現

時正在培育階段，如招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）與聯通組建的招聯金融發展

較成熟，初步估值已過千億元（人民幣．下同），但該公司成長性甚佳，故希望獨立成長一段時

間才考慮獨立上市。



＊集團現金流強勁故提早派息，明年股息增幅視乎投資規模＊



聯通在中期業績宣布，派發中期股息０﹒１２元。王曉初表示，派息政策的變化是由於今年

集團現金流表現強勁，應該讓投資者早點獲取股息；而下一步的資本投資存在不確定因素，如明

年的５Ｇ投資規模等。他預計，明年股息肯定能夠增加，但增幅要視乎明年的投資規模。

聯通上半年資本開支只有１４３億元，計劃的完成率較低，王曉初解釋指，其５Ｇ設備頻段

技術有改進，所需的基站減少，需要給予廠商開發時間，因此設備招標比以往遲，剛剛才開標進

行採購階段，預計整投資規模不會超過早前給出７００億元的投資指引。



＊上半年與中電信共享４Ｇ和５Ｇ基站共節省千億元＊



王曉初表示，上半年集團與中國電信（００７２８）合作新開通５Ｇ基站８萬站，雙方累計

開通５Ｇ基站超４６萬站，雙方累計共節省投資８６０億元。同時，４Ｇ共享規模進一步提升，

雙方共享４Ｇ基站４６萬站，較去年底提增２４萬站。雙方累計共節省投資２４０億元。

他指出，通過共享共建，雙方均能節省可觀的鐵塔使用費、電費和網絡維護費等網絡成本，

對實現碳達峰、碳中和目標作出顯著貢獻。此外，集團與廣電、電力、高鐵、石油等行業開展多

維度共建共享合作。

他補充指，希望促成國內３家電信公司在農村地區共享基站，實現３家公司在當地的效能大

幅度提高。（ａｃ）

