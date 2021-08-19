人行、銀保監約談恒大集團高層，提出積極化解債務風險等要求

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，人民銀行、銀保監會相關部門負責人今日約談

恆大集團高管。人民銀行、銀保監會指出，恆大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實

中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署；努力保持經營穩定；積極化解債務風險；維護房

地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。

（ａｃ）



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