  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2021 18:42

人行、銀保監約談恒大集團高層，提出積極化解債務風險等要求

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，人民銀行、銀保監會相關部門負責人今日約談
恆大集團高管。人民銀行、銀保監會指出，恆大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實
中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署；努力保持經營穩定；積極化解債務風險；維護房
地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。
（ａｃ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/08/2021
《神州經脈》中美航班互設客座率限制　滬指收跌　外資出逃百億
財經熱話19/08/2021
嘉里建設業績理想兼派特別息 股價逆市升逾半成
專訪19/08/2021
【專訪】陶冬：兩黨罕見達共識　美基建計劃具吸引力
財經熱話19/08/2021
《股王之惶》騰訊盈利增長放緩 專家看好下半年上試460元
FOCUS19/08/2021
【FOCUS】聯儲嘴皮放鷹又顯效　Taper?Wait……
財經熱話19/08/2021
【騰訊績後】騰訊半日跌近1%　監管陰霾未散績後部分大行削目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金