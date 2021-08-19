  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2021 11:34

【潛逃離港】李宇軒陳梓華認串謀勾結外國勢力危害國家安全

　　《經濟通通訊社１９日專訊》香港故事成員李宇軒疑在律師助理陳梓華協助下偷渡離港，兩
人亦涉串謀黎智英、「攬炒巴」劉祖迪等人，勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》，同被控
「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」等罪，案件今日在高等法院答
辯，並由國安法指定高院法官李運騰處理。李宇軒、陳梓華承認「串謀勾結外國或者境外勢力危
害國家安全」罪。
　　控罪指，兩人於２０２０年７月１日至２０２１年２月１５日在港與黎智英、Ｍａｒｋ
Ｈｅｒｍａｎ　Ｓｉｍｏｎ、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施
對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。兩人另涉串謀協助罪犯罪，指他們於
２０２０年７月某日至８月２３日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與
黎智英及其他人串謀協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。
　　李宇軒另被控無牌管有彈藥罪，指他於２０２０年８月１０日在沙田希爾頓中心一個單位無
牌管有使用過的彈藥，分別為２３２枚催淚彈、７枚海綿彈及３８枚橡膠子彈。（ｈｙ）
（ｚｚ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning19/08/2021
林家亨：騰訊前景仍看俏　料社交網絡及廣告收益可彌補監管影響
財經熱話18/08/2021
吉利汽車績後股價造好　目標2025年實現年銷量365萬輛
中國故事18/08/2021
《神州經脈》中央會議籲促共同富裕　無懼外資唱空A股強升
財經熱話18/08/2021
《古臣雙周記－古臣》重機王者藉氫能注入活力 濰柴動力殺食
財經熱話18/08/2021
【放榜前夕】半日8億資金淨掃騰訊　績前短線買入值博率高？
財經熱話18/08/2021
潤啤毛利率升股息倍增　股價漲半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金