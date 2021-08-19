【潛逃離港】李宇軒陳梓華認串謀勾結外國勢力危害國家安全

《經濟通通訊社１９日專訊》香港故事成員李宇軒疑在律師助理陳梓華協助下偷渡離港，兩

人亦涉串謀黎智英、「攬炒巴」劉祖迪等人，勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》，同被控

「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」等罪，案件今日在高等法院答

辯，並由國安法指定高院法官李運騰處理。李宇軒、陳梓華承認「串謀勾結外國或者境外勢力危

害國家安全」罪。

控罪指，兩人於２０２０年７月１日至２０２１年２月１５日在港與黎智英、Ｍａｒｋ

Ｈｅｒｍａｎ Ｓｉｍｏｎ、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施

對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。兩人另涉串謀協助罪犯罪，指他們於

２０２０年７月某日至８月２３日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與

黎智英及其他人串謀協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。

李宇軒另被控無牌管有彈藥罪，指他於２０２０年８月１０日在沙田希爾頓中心一個單位無

牌管有使用過的彈藥，分別為２３２枚催淚彈、７枚海綿彈及３８枚橡膠子彈。（ｈｙ）

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