【香港政情】前年九龍區遊行，７民主派認煽惑或組織未經批准集結

《經濟通通訊社１９日專訊》前年１０月２０日九龍區遊行，７名民主派人士涉及的未經批

准集結案件，早上在區域法院開審。其中４名被告陳皓桓、梁國雄、何秀蘭及何俊仁，承認一項

煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。

除何俊仁外，其餘６名被告，包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、黃浩銘、楊森和吳文遠，同時

被控一項組織未經批准集結罪，他們都承認控罪；而明知而參與未經批准集結罪則於法庭存檔。

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