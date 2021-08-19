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19/08/2021 16:09

【潛逃離港】李宇軒陳梓華認串謀勾結外國勢力，案件明年１月再審

　　《經濟通通訊社１９日專訊》１２港人之一、「香港故事」成員李宇軒，以及２９歲律師男
助理陳梓華，被控串謀勾結外國或境外勢力、串謀協助罪犯等罪，兩人早上在高等法院認罪，國
安法指定法官李運騰將案押後至明年１月３日再訊。李宇軒和陳梓華在庭上表示同意控方案情，
其中李宇軒承認案情時鞠躬致歉。
　　控方代表、署理副刑事檢控專員周天行在庭上讀出案情，指３０歲被告陳梓華在反修例運動
期間，認識壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英和其助理Ｍａｒｋ　Ｈｅｒｍａｎ
　Ｓｉｍｏｎ，兩人支持透過國際宣傳活動向特區政府施壓，陳梓華告知另一被告２９歲的李宇
軒，建議李宇軒與劉祖迪一同參與組織，其後一個名為「重光團隊」的組織成立，李宇軒和劉祖
迪都屬於團隊核心成員。

＊「重光團隊」與外國政客聯繫譴責中國＊

　　案情指，黎智英和Ｍａｒｋ　Ｓｉｍｏｎ在背後指揮策劃「重光團隊」活動並提供資金，陳
梓華負責傳達黎智英和Ｍａｒｋ　Ｓｉｍｏｎ的指示，李宇軒及劉祖迪則負責執行，利用「重光
團隊」作平台，在社交媒體平台發表文章和宣傳，與外國政治人物或活動人士建立聯繫，並在法
國、英國、美國和加拿大等世界各地舉辦政治活動。
　　控方指，有關文章和活動，目的都是譴責中華人民共和國、香港特別行政區和香港警察，並
敦促外國對中國和香港特區實施制裁或封鎖，或從事其他敵對活動，而李宇軒去年被捕後，
Ｍａｒｋ　Ｓｉｍｏｎ向陳梓華表示，「重光團隊」活動不受影響，劉祖迪會繼續到外國演講和
遊說。

＊李宇軒私人銀行戶口曾多次收取匯款＊

　　案情指，黎智英在英屬處女群島擁有一間公司，公司在本港匯豐銀行有戶口，２０１９年７
月Ｍａｒｋ　Ｓｉｍｏｎ向陳梓華表示，要將公司董事職務轉讓給陳梓華，協助他進行政治宣傳
活動，２０２０年１月陳梓華正式成為有關公司在港銀行戶口的簽署人，當時戶口內有８萬元。
　　
至於李宇軒私人銀行戶口，曾經收取分別來自Ｍａｒｋ　Ｓｉｍｏｎ和黎智英的３萬和１４萬元

　　李宇軒和陳梓華協助舉辦三次眾籌活動。李宇軒的私人銀行戶口，在２０１９年６月第一次
眾籌後，獲一個美國帳戶匯出６１６萬元，２０１９年７月的第二次眾籌後獲一個英國銀行帳戶
匯出２９４萬元，和在２０１９年８月第三次眾籌後，獲一個美國銀行帳戶匯出約３２７萬元。
　　另外，案情指黎智英和Ｍａｒｋ　Ｓｉｍｏｎ為了協助兩名被告進行政治宣傳活動，而在黎
智英運營的報紙中，報道「重光團隊」的活動，又允許劉祖迪將《蘋果日報》擁有版權的照片用
作宣傳。（ｈｙ）（ｚｚ）

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