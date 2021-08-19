【潛逃離港】李宇軒陳梓華認串謀勾結外國勢力，案件明年１月再審

《經濟通通訊社１９日專訊》１２港人之一、「香港故事」成員李宇軒，以及２９歲律師男

助理陳梓華，被控串謀勾結外國或境外勢力、串謀協助罪犯等罪，兩人早上在高等法院認罪，國

安法指定法官李運騰將案押後至明年１月３日再訊。李宇軒和陳梓華在庭上表示同意控方案情，

其中李宇軒承認案情時鞠躬致歉。

控方代表、署理副刑事檢控專員周天行在庭上讀出案情，指３０歲被告陳梓華在反修例運動

期間，認識壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英和其助理Ｍａｒｋ Ｈｅｒｍａｎ

Ｓｉｍｏｎ，兩人支持透過國際宣傳活動向特區政府施壓，陳梓華告知另一被告２９歲的李宇

軒，建議李宇軒與劉祖迪一同參與組織，其後一個名為「重光團隊」的組織成立，李宇軒和劉祖

迪都屬於團隊核心成員。



＊「重光團隊」與外國政客聯繫譴責中國＊



案情指，黎智英和Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ在背後指揮策劃「重光團隊」活動並提供資金，陳

梓華負責傳達黎智英和Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ的指示，李宇軒及劉祖迪則負責執行，利用「重光

團隊」作平台，在社交媒體平台發表文章和宣傳，與外國政治人物或活動人士建立聯繫，並在法

國、英國、美國和加拿大等世界各地舉辦政治活動。

控方指，有關文章和活動，目的都是譴責中華人民共和國、香港特別行政區和香港警察，並

敦促外國對中國和香港特區實施制裁或封鎖，或從事其他敵對活動，而李宇軒去年被捕後，

Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ向陳梓華表示，「重光團隊」活動不受影響，劉祖迪會繼續到外國演講和

遊說。



＊李宇軒私人銀行戶口曾多次收取匯款＊



案情指，黎智英在英屬處女群島擁有一間公司，公司在本港匯豐銀行有戶口，２０１９年７

月Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ向陳梓華表示，要將公司董事職務轉讓給陳梓華，協助他進行政治宣傳

活動，２０２０年１月陳梓華正式成為有關公司在港銀行戶口的簽署人，當時戶口內有８萬元。



至於李宇軒私人銀行戶口，曾經收取分別來自Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ和黎智英的３萬和１４萬元

。

李宇軒和陳梓華協助舉辦三次眾籌活動。李宇軒的私人銀行戶口，在２０１９年６月第一次

眾籌後，獲一個美國帳戶匯出６１６萬元，２０１９年７月的第二次眾籌後獲一個英國銀行帳戶

匯出２９４萬元，和在２０１９年８月第三次眾籌後，獲一個美國銀行帳戶匯出約３２７萬元。

另外，案情指黎智英和Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ為了協助兩名被告進行政治宣傳活動，而在黎

智英運營的報紙中，報道「重光團隊」的活動，又允許劉祖迪將《蘋果日報》擁有版權的照片用

作宣傳。（ｈｙ）（ｚｚ）

