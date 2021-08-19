中海油（８８３）中期純利升２﹒２倍，派中期息０﹒３港元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國海洋石油（００８８３）公布，今年上半年錄得純利
３３３﹒２９億元（人民幣．下同），按年升２﹒２１倍，每股基本盈利０﹒７５元，派中期息
０﹒３港元，按年升５０％。
期內，收入１１０２﹒３３億元，按年升４７﹒８４％；油氣銷售收入１００６﹒３億元，
按年升５１﹒７％。（ｈｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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