中海油（８８３）中期純利升２﹒２倍，派中期息０﹒３港元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國海洋石油（００８８３）公布，今年上半年錄得純利

３３３﹒２９億元（人民幣．下同），按年升２﹒２１倍，每股基本盈利０﹒７５元，派中期息

０﹒３港元，按年升５０％。

期內，收入１１０２﹒３３億元，按年升４７﹒８４％；油氣銷售收入１００６﹒３億元，

按年升５１﹒７％。（ｈｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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