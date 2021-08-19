《小傳日記》魚缸跌倒震騰騰，阿里新低車股續炒！

《小傳日記》魚缸今日又跌死人，估計下跌趨勢重新出現或不可逆！近期國家商務部亦就

《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見，令本身已弱勢嘅平台型科技股跌多兩錢重

！ＡＴＭ拖累魚缸今日最多挫６８４點，低見２５１８３點，最終全日收報２５３１６點，跌

５５０點或逾２巴仙，主板成交１６４８﹒５２億銀。國企指數報８９１６點，跌２３４點或跌

近３巴仙。恆生科技指數報６０４４點，跌１８２點或跌近３巴仙。

科技股為大市下挫之罪魁禍首。美團（０３６９０）跌７﹒１５巴仙，報２０２﹒６銀，為

跌幅最大藍戰士；阿里巴巴（０９９８８）跌近６巴仙，報１６２﹒１銀，以現價計，該股暫連

跌７日，累計跌幅１６巴仙，創上市新低；業績符合預期嘅騰訊（００７００）跌逾３巴仙，報

４２１﹒２銀創逾１年低位，ＡＴＭ拖低港股逾２５０點。

不過魚缸就非常極端，阿爺扶持嘅汽車佬繼續逆市升，商務部最新話係充電、通行、停車等

使用環節為新能源汽車創造更多便利。吉利（００１７５）升２巴仙，報２６﹒８銀；比亞迪

（０１２１１）升１巴仙，報２５８﹒４銀；長汽（０２３３３）升近４巴仙，報３２﹒３銀。

醫療股繼續跌死人。諾輝健康（０６６０６）上市禁售期昨日完結，全日跌近１７巴仙，報

４１﹒５５銀；心通醫療（０２１６０）跌１３巴仙，報７﹒２８銀；海吉亞（０６０７８）跌

近８巴仙，報６５﹒５銀；微創醫療（００８５３）跌半成巴仙，報４６﹒８５銀。不過，中期

多賺逾５倍嘅中生製藥（０１１７７）升逾２巴仙，報６﹒６２銀，為表現最佳藍戰士。

如果大家有閒錢而又手痕，當然可部署強勢股，即係魚缸跌到反艇，依家調整幅度依然唔多

嘅板塊或者個股，例如汽車、新能源、服裝等。當然唔係呢一刻衝入去掃貨啦，等呢批股嚟一棍

震倉後再撈都未遲！請請！



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