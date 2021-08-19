【企業盈警】星光文化（０１１５９）料中期盈轉虧蝕４１１０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》星光文化（０１１５９）預期，截至今年６月３０日止六個月

，錄得虧損約４１１０萬元，去年同期錄得純利約１２１０萬元。董事會認為轉盈為虧主要由於

收益減少約５１８０萬元，導致毛利減少約６１２０萬元，惟被所得稅開支減少約９３０萬元所

部分抵銷。（ｈｙ）



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