【企業盈警】格林國際控股（２７００）料中期虧損減少逾６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》格林國際控股（０２７００）預期，截至今年６月底止中期，
虧損按年大幅減少逾６０％。
該集團指，虧損減少主要由於新冠疫情緩解促使美容及健身分部的表現有所改善，今年上半
年收入及毛利增加；因過往期間債務減少導致融資成本下降；及較去年上半年，衍生金融工具公
允價值變動或商標使用權及專業技術減值虧損於今年上半年不復再現。（ｈｙ）
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