【企業盈警】建德國際控股（８６５）料中期盈轉虧蝕４００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》建德國際控股（００８６５）預期，截至今年６月底止６個月
，錄得虧損約４００萬元（人民幣．下同），去年同期則有純利約９９００萬元。
該集團指，盈轉虧主要由於集團於期內物業發展業務收益及毛利大幅下降，因可供集團出售
與交付給客戶的物業減少及集團大部分房地產項目仍然處於建設階段。（ｈｙ）
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