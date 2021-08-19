《保險睿見－謝佩蘭》打破傳統危疾理賠準則，毋懼病毒突現

《保險睿見》香港人壽命愈來愈長，若不幸患上嚴重疾病或受傷，治療過程可以很漫長，甚

至長遠影響日常生活，加上新病毒不斷出現，繼２０１９新型冠狀病毒病後，世界各地近日亦湧

現不同的新冠變種病毒，實在防不勝防。種種因素都令大家開始思考，要保障長遠的生活質素，

有一個周全的健康規劃非常重要。但現時的個人保障，是否足夠保障未來？

在世界衛生組織的《國際疾病分類》中，收錄了５５，０００種疾病、症狀和受傷原因，而

一般的傳統危疾保障計劃，只涵蓋其所載少於２００項的疾病，連１％也未及。若將來出現新型

嚴重傳染病，傳統的危疾保障就未必能提供保障。

有保險公司看到這個保障缺口，以嶄新的思維，推出全港首創一套賠償準則，保障無限種疾

病的保障計劃，打破傳統危疾保障以疾病定義作理賠準則。該項計劃按手術、治療、嚴重住院及

殘廢的醫療嚴重程度，以及對生活的影響作出評估，透過創新的４ｘ３的分數表，和４個計分步

驟，計算出賠償金額。簡而言之，醫療過程愈嚴重，賠償金額就會愈多，最高可達１６０％的保

額。既然不再局限於以疾病定義作賠償準則，將來若出現新型嚴重傳染病，如２０１９新型冠狀

病毒病，或任何新的病種，該項計劃亦會提供保障。

此外，該項計劃亦針對一些疾病起初可能會好小事，但慢慢有機會發展成好嚴重的情況，例

如手術後出現未能預計的併發症，這個情況同樣未必在傳統危疾保障範圍內，但計劃的嶄新理賠

準則，正好作出補充，根據醫療的嚴重程度作出評估，照顧患者的需要，提供保障。

人生不滿百，常懷千歲憂。當然希望生活愈少憂慮愈好，我們無法預計將來，但可以為將來

造好準備。該項計劃全面突破現有理賠準則的概念，採用前所未有的賠償計算方式，填補傳統保

障的缺口，保障至無限種疾病，讓客戶從容面對任何乍現的未知疾病，保障未來，實踐「健康長

久好生活」。《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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