《與聯共策－鄒建雄》ＥＳＧ整合有助發掘固定收益投資機會

《與聯共策》疫情衝擊環球經濟及民眾生活，再次引起投資者反思可持續發展的重要意義。

在全球面對氣候危機、健康危機以及不平等問題的情況下，環境、社會及企業管治（ＥＳＧ）被

視為引領未來投資的新趨勢。對於固定收益投資者而言，在評估發行人的信貸質素時，將ＥＳＧ

因素納入考慮亦至關重要。



疫情危機凸顯專注於ＥＳＧ因素的可持續投資策略的價值。具有良好ＥＳＧ措施的公司往往

盈利能力更強，盈利波動性較小，並且更能降低導致重大損失及破產的嚴重商業風險。在各種市

況下，聚焦於ＥＳＧ因素的投資組合有機會創造回報，為投資者帶來裨益。債券發行人在ＥＳＧ

方面的表現將直接影響企業營運的可持續性，及向投資者償還資本或利息的能力，故在債券投資

中融入ＥＳＧ研究，可視風險管理的一部分。與股票投資者不同，固定收益投資者對所投資的公

司缺乏投票權，因此通過ＥＳＧ整合，在研究和投資過程中明確檢視ＥＳＧ因素及相關資訊，有

助發掘投資機會並兼顧管理風險。



固定收益的整合過程，確定了將對盈利狀況產生重大影響的ＥＳＧ因素，包括了解與某個機

遇相關的整個生態系統、或是某一板塊及行業中的相關風險。整合過程是對投資過程的補充，並

非是研究過程的複雜化。對發行人於過去、當前或未來的ＥＳＧ相關行為作出分析及肯定，可以

加強對他們的評估監督，以了解這些因素對公司投資狀況的影響。具備ＥＳＧ意識的發行人通常

較具有前瞻性，在處理危機過程中表現較為理想，有較大機會脫離困局，並透過戰略眼光分析其

投資可能面對的各種情況。



雖然歐美在ＥＳＧ發展起步較早，亦較關注企業營運對環境造成的影響，加上當地的債市規

模較大，投資者相對容易能在歐美的公司債中找出符合ＥＳＧ的投資目標。在亞洲，隨著債券發

行量增加，與氣候變化、資源分配及公共衞生等可持續因素的聯繫也會有所增加，長遠來看或可

為市場帶來更多投資機遇。



為捕捉固定收益市場的ＥＳＧ投資機遇，聯博亞洲收益策略在債券的基本面研究中，融入

ＥＳＧ研究作為風險管理的一部分，以期長期能為投資者帶來較好的風險調整後回報表現。隨著

投資者加強資本結構與ＥＳＧ之間的聯繫，未來將在環球及亞洲市場發掘更多積極面對由聯合國

可持續發展目標衍生而來，以環境或社會為導向的可持續投資主題，以達致長期資本增長。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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