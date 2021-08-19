《保險智衛－余栢堅》提高危疾投保年齡上限，助完善長者健康保障

《保險智衛》上回提到一種創新的癌症危疾保障計劃，讓患上慢性疾病，如第二型糖尿病及

高血壓等的人士都可以投保，在符合指定條件下更毋須支付額外保費，令更多有需要人士能獲得

健康保障。除了健康狀況，年齡是另一個直接影響投保成功與否的因素，因為不同的保障計劃會

根據年齡所帶來的風險指數設定投保年齡上限。然而隨著人均壽命持續延長，有保險公司便突破

一般危疾保險的投保年齡上限，務求讓未投保的長者有更多機會獲得健康保障。



＊突破投保年齡上限＊



一般情況下，年紀越大罹患嚴重疾病的機會便越高。根據衞生防護中心的健康統計數字顯示

，香港於２０１９年因惡性腫瘤而死亡的人士中，接近七成屬６５歲及以上。基於此高風險因素

，一般危疾保險的投保年齡上限通常不會很高，然而上述的癌症危疾保障計劃便突破傳統，將投

保年齡上限提高至７０歲，即被保人在法定退休年齡過後，只要身體狀態仍然良好，依然可投保

，以幫助他們補足晚年的健康保障。計劃會為被保人提供保障至１００歲（下次生日年齡），倘

若被保人期內沒有索償，他更可於保單期滿時獲回贈高達全數的已繳保費及特別紅利（如有），

真正做到「保足啲、全面啲」。



＊強化保障 全程支援＊



除了關心保險公司是否接受高風險人士投保外，客戶亦會關注投保後可享的權益。相比早期

的危疾保險，現時不少危疾計劃已大大擴闊保障範圍及提高保障額，例如原位癌或早期癌症權益

，能照顧被保人初期患癌的需要，助被保人及早展開治療；而多重癌症權益則就癌症提供數次額

外保障，計劃的總保障額有機會高達原有投保額的數倍；復康支援方面亦有如心理輔導服務、物

理及職業治療等……這些保障及配套能幫助客戶由患病至復康過程中享有全方位的保障及支援。



嶄新的癌症危疾保障計劃無論在投保年齡限制、不同階段之癌症保障、復康支援，以至健康

管理服務等方面都照顧到。無論客戶是希望以相宜保費享有癌症保障，還是於現有危疾保險計劃

上加強癌症保障，此種計劃都可為被保人提供支援，助其重拾健康優質生活。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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