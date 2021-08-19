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19/08/2021 15:11

《積金攻略－鍾偉善》退而生憂，不如及早行動

　　《積金攻略》香港退休計劃協會最近發表了《中等收入人士退休準備調查》，受訪的中高收
入人士（２０１９年底平均月薪在１﹒８萬至３萬元之間）當中，多數認為自己退休準備不足，
大多想繼續工作下去－－有８６﹒５％表示未決定何時退休，其中三分二希望能做多久就做多久

　
　　調查亦顯示，受訪者的退休保障計劃，主要是強積金（約８５％）、儲蓄（約７５％）、投
資（約５５％），物業亦佔一半；雖然大部分都擁有２至３個退休保障計劃，但撇除強積金及儲
蓄後，其實並不算多。
　
　　事實上，有關研究團隊推算，該等中高收入人士，如果沒有受強積金對沖影響，預計完成
４０年職業生涯後，只靠世界銀行提出的五大退休支柱的其中兩條－－社會保障如長者生活津貼
及強積金，採用經合組織（ＯＥＣＤ）方法計算的退休收入替代率，只得三成多，未足以維持原
有的生活水準。
　
　　不過，如果有關人士願意將５％月薪，作出強積金自願性供款，退休時戶口便會增加
５０％，相當於今天的１５０萬至３００萬元不等，替代率便增加至５０％；再加上第四支柱的
公共服務如車船津貼及醫療券等，替代率更可提升至５５％，較接近原有的生活水平。
　
＊ＴＶＣ距普及仍很遠＊
　
　　因此，與其擔心退休生活不及從前，不如及早行動，增加退休儲備。最簡單的方法，是開設
強積金自願性供款戶口，現時共有３款選擇，各具特色－－僱員自願性供款（Ｅｍｐｌｏｙｅｅ
ＶＣ）與普通僱員供款相似，需經僱主定期定額進行，好處是可強逼自己供款，壞處是欠缺彈性
，不可時而供款時而停供；相反，特別自願性供款（ＳＶＣ）及可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）則
可不定期不定額供款，因應成員當時財政狀況自己決定，前者更可在未滿６５歲時提取權益，若
以增加退休儲備為目標，需要相當定力。
　
　　其實，根據積金局資料，ＴＶＣ戶口數目正拾級而上，截至去年３月底，只得３﹒８萬個，
及至今年３月底，已增加至５﹒３萬個，短短一年增加了四成；不過，以成員總數為４５４﹒３
萬計算，比例僅為１﹒１％罷了，與「普及」仍有很遠距離。
　
＊退休後續滾存強積金＊
　
　　除了增加供款，定期檢視強積金投資組合亦很重要，在基金表現以外，開支也是關鍵一環。
積金局正密鑼緊鼓打造積金易（ｅＭＰＦ）平台，基金收費未來可望下降，從而提高強積金的回
報率。
　
　　最後，成員到６５歲退休時，不妨考慮將強積金資產繼續滾存，不宜一次過提取。根據積金
局資料，「６５歲後基金」截至今年３月底的一年回報率，達８﹒８％；三年年均回報率也達５
％，自２０１７年４月推出以來的年回報率則為４﹒６％。　
《康宏理財服務公司產品管理部總監　鍾偉善》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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