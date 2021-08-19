《積金攻略－鍾偉善》退而生憂，不如及早行動

《積金攻略》香港退休計劃協會最近發表了《中等收入人士退休準備調查》，受訪的中高收

入人士（２０１９年底平均月薪在１﹒８萬至３萬元之間）當中，多數認為自己退休準備不足，

大多想繼續工作下去－－有８６﹒５％表示未決定何時退休，其中三分二希望能做多久就做多久

。



調查亦顯示，受訪者的退休保障計劃，主要是強積金（約８５％）、儲蓄（約７５％）、投

資（約５５％），物業亦佔一半；雖然大部分都擁有２至３個退休保障計劃，但撇除強積金及儲

蓄後，其實並不算多。



事實上，有關研究團隊推算，該等中高收入人士，如果沒有受強積金對沖影響，預計完成

４０年職業生涯後，只靠世界銀行提出的五大退休支柱的其中兩條－－社會保障如長者生活津貼

及強積金，採用經合組織（ＯＥＣＤ）方法計算的退休收入替代率，只得三成多，未足以維持原

有的生活水準。



不過，如果有關人士願意將５％月薪，作出強積金自願性供款，退休時戶口便會增加

５０％，相當於今天的１５０萬至３００萬元不等，替代率便增加至５０％；再加上第四支柱的

公共服務如車船津貼及醫療券等，替代率更可提升至５５％，較接近原有的生活水平。



＊ＴＶＣ距普及仍很遠＊



因此，與其擔心退休生活不及從前，不如及早行動，增加退休儲備。最簡單的方法，是開設

強積金自願性供款戶口，現時共有３款選擇，各具特色－－僱員自願性供款（Ｅｍｐｌｏｙｅｅ

ＶＣ）與普通僱員供款相似，需經僱主定期定額進行，好處是可強逼自己供款，壞處是欠缺彈性

，不可時而供款時而停供；相反，特別自願性供款（ＳＶＣ）及可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）則

可不定期不定額供款，因應成員當時財政狀況自己決定，前者更可在未滿６５歲時提取權益，若

以增加退休儲備為目標，需要相當定力。



其實，根據積金局資料，ＴＶＣ戶口數目正拾級而上，截至去年３月底，只得３﹒８萬個，

及至今年３月底，已增加至５﹒３萬個，短短一年增加了四成；不過，以成員總數為４５４﹒３

萬計算，比例僅為１﹒１％罷了，與「普及」仍有很遠距離。



＊退休後續滾存強積金＊



除了增加供款，定期檢視強積金投資組合亦很重要，在基金表現以外，開支也是關鍵一環。

積金局正密鑼緊鼓打造積金易（ｅＭＰＦ）平台，基金收費未來可望下降，從而提高強積金的回

報率。



最後，成員到６５歲退休時，不妨考慮將強積金資產繼續滾存，不宜一次過提取。根據積金

局資料，「６５歲後基金」截至今年３月底的一年回報率，達８﹒８％；三年年均回報率也達５

％，自２０１７年４月推出以來的年回報率則為４﹒６％。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

