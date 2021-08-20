《缸邊麗評－熊麗萍》「共同富裕」政策密集，新經濟股縱彈難轉勢

《缸邊麗評》內地針對互聯網平台企業整改的政策浪接浪，即使騰訊（００７００）上半年

業績勝預期，亦未能抵禦政策的「威力」，今早（２０日）股價再跌至一年低位，阿里巴巴

（０９９８８）亦創上市新低。政策除了向個別板塊推進之外，中央政府重提「共同富裕」理念

，估計未來將有更多深度及廣度的政策出台，大家已不應只集中在互聯網平台行業。傳統行業受

「共同富裕」理念的影響實亦不容忽視。



＊更深更廣政策陸續有來＊



國家主席習近平日前在中央財經委員會會議上明確表示要紮實促進「共同富裕」，希望透過

稅收、社保、轉移支付等渠道，擴大中等收入人士佔比，增加低收入人士的收入，合理調節高收

入及取締非法收入等。事實上，「共同富裕」四個字已經足以寫作研究論文，當中涉及個人、企

業及其他團體，而如何可達致中等收入人數佔比最多，與政策及具體落實措施分不開，可以預期

未來的政策出台將更密集及廣泛。



＊騰訊４００元撈底？留意或需再「讓利」＊



筆者相信對個人稅收、生活消費及必要開支等方面，均可成為「共同富裕」措施對象，例如

房產稅、商品房建設規限及醫療等。除了個人之外，從騰訊管理層透露的數字來看，盈利龐大的

企業也在變相推進「共同富裕」的理念；集團於今年４月投入５００億元「可持續社會價值創新

」項目，目前將再投入５００億元資金啟動「共同富裕專項計劃」，支持鄉村及低收入群體的發

展需要，反映集團已在進行「共同富裕」計劃。盈利龐大的企業面對「社會責任」的政策仍未完

結，騰訊只是至今提供較具體數字的上巿公司而已，其他企業亦將面對同樣要求。筆者早前預計

騰訊會試４００元，並認為４００－４２０元可中長線買入，由「共同富裕」及騰訊的積極配合

來看，４００元的吸納價值仍有保留，大家可觀望集團再需「讓利」的動作，以及資金開始回流

新經濟板塊，才再作入市決定。股價跌後會有反彈，但不是轉勢。



＊下一波：醫療、醫美及保險＊



目前來勢洶洶的政策是醫療（尢其是網上醫療）、醫美及線上保險，即使傳統保險，筆者認

為與「共同富裕」關係亦大，留意政策風險。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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