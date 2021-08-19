《神州頭條》內地財報頭版摘要：六部門強化對債券募集資金管理

《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



六部門強化對債券募集資金管理

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人行等六部門近日發布《關於推動公司信用類債券市場高質量發展的指導意見》，明確債券發行

應符合國家宏觀經濟發展和產業政策。限制高槓桿企業過度發債，強化對債券募集資金的管理，

禁止結構化發債行為。



全國碳市場上線交易首月運行平穩

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環境部部長黃潤秋１８日在國新辦新聞發布會上透露，環境部將推動《碳排放權交易管理暫行條

例》盡快出台，完善溫室氣體自願減排交易機制；拓寬碳市場覆蓋範圍，逐步納入更多高排放行

業。



證券行業誠信規則「補強」

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中國證券業協會日前就《證券行業誠信准則》向會員單位徵求意見，將證券公司、證券投資咨詢

公司、證券評級公司等機構及工作人員的誠信義務納入調整範圍，將誠信由道德層面的約束內化

為行業規則層面約束。





《上海證券報》



秉持「零容忍」態度，依法嚴懲逃廢債行為

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為完善債券市場法制，近日，人行、發改委、財政部、銀保監會、中證監和外匯局聯合發布《關

於推動公司信用類債券市場改革開放高質量發展的指導意見》。



４０條創新舉措賦予臨港更大自主權

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上海市政府昨日推出臨港新片區２﹒０版支持政策，４０條創新舉措將支持臨港新片區自主發展

、自主改革、自主創新，為臨港新片區在兩周年新起點上深化改革、擴大開放注入新動力。



中國移動「回Ａ」擬募資５６０億元

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繼中國電信之後，中國移動的「回Ａ」之路也有了實質性進展。中證監１８日披露了中國移動

的招股說明書顯示，中國移動擬公開發行Ａ股股份數量不超過９﹒６５億股，將於上海證券交易

所掛牌上市。





《證券時報》



促進公司信用類債市各項規則標準逐步統一

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為建立完善制度健全、競爭有序、透明開放的多層次債券市場體系，人行、發改委、財政部、銀

保監會、中證監和外匯局近日聯合發布《關於推動公司信用類債券市場改革開放高質量發展的指

導意見》。



深圳跨境電商遭遇「封店潮」

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今年５月，國內多家跨境電商在亞馬遜的店鋪陸續被封，資金和貨物同時被凍結，當時並未引起

太大關注。隨著有上市公司陸續公告，稱受到亞馬遜封店風波影響，事件開始持續發酵。



新基金發行突破２萬億

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伴隨著權益類基金的快速擴容，今年公募新基金發行規模快速突破２萬億元人民幣。數據顯示，

截至８月１８日，今年新成立１１０７隻公募基金，按照基金淨值規模計算，發行總規模為２﹒

０２萬億元人民幣。（ｌｃ）

