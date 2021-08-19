《鍾之日記》監管風暴停不了，ＱＱ績後創新低

《鍾之日記》８月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠Ｄｅｌｔａ變種病毒繼續肆虐，或窒礙經濟復甦，加上美國聯儲局大部分官員預期今年

內啟動削減買債，隔晚美股尾段插水，道指插３８２點。港股今早略為低開後，跌幅曾收窄至３

４點，見２５８３２點半日高位，不過大市未企穩陣腳，午後沽壓又復現，中資科網股續受監管

風險拖累，港股跌幅持續擴大，曾插６７９點，見２５１８７點續創７月２８日以來新低。收市

報２５３１６，下跌５５０點或下跌２﹒１３％，主板成交大增兩成三至１６４８﹒５２億元。

恆科指低見６０１２點，創推出後新低，收市仍挫２﹒９％，報６０４４點。

人大常委會預計明日（１８日）閉幕，焦點議題為《個人信息保護法》草案三審，以及把《

反外國制裁法》納入香港基本法附件三，另外會上亦會三審《醫師法》草案、二審《家庭教育法

》草案，以及初審《人口與計劃生育法》修正草案等。

外資大鱷呼籲沽售中資股的聲音不絕，結果今日外資從Ａ股淨流出１０７﹒８３億元人民幣

，是今年７月１４日以來最多淨流出，金融、資源板塊急跌，滬綜指今早曾跌超過１％，但在軍

工、汽車及半導體板塊午後拉漲穩住大盤，全日收市滬指跌０﹒５７％，報３４６５﹒５５點，

深成指仍升０﹒２３％，創業板指漲０﹒９２％。

兩市全日成交１２１５０億元，按日增長１﹒５％，是連續第２２個交易日成交破萬億。



＊騰訊料面臨更多監管要求，高開低走跌３﹒４％＊



監管風暴停不了，引發股市震盪，一眾互聯網企業股大跌，ＡＴＭ成為拖低大市的元兇。騰

訊（００７００）業績無驚亦無喜，雖然仍然符合市場預期，但在監管陰霾下，未來增長定必有

影響，總裁劉熾平在分析員會議更明言，未來將面臨更多監管要求，惟強調監管要非獨有內地情

況，而是環球趨勢；又指出內地政府的目的，是希望推動互聯網行業能可持續及健康發展。

騰訊股價今日高開低走，曾見４１９﹒２元的逾１４個月低，收跌３﹒４％，報４２１﹒２

元。交通運輸部正研究制定維護網約車駕駛員權益相關政策文件，美團（０３６９０）險守２０

０元關，收市仍大跌７﹒２％。阿里巴巴（０９９８８）盤中驚見上市新低１６０﹒３元，收挫

５﹒５％。小米集團（０１８１０）、京東集團（０９６１８）齊齊跌逾２％。

商務部昨日就《直播電子商務平台管理與服務規範》行業標準公開徵求意見，《規範》提出

，直播平台應建立直播主體的黑名單制度和退出機制，並要求平台對打賞主播的行為進行規範，

對主播賬號進行分級分類管理，建立主播等信用評價體系。快手（０１０２４）繼續「落地獄」

今日再創上市新低，大插７％，報６５﹒７５元。同業嗶哩嗶哩（０９６２６）都跌２﹒３％。

中國市場監管總局周二發布《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見稿，面向社會公開徵

求意見。規定主要內容部分涉及「網絡競爭行為一般規範」、「禁止利用技術手段實施妨礙干擾

等不正當競爭行為」，以及「禁止利用技術手段實施其他網絡不正當競爭行為」三大方面。



＊國民養老保險公司擬成立，內險股普跌＊



中國保險業協會官網今日刊發公告，擬設立國民養老保險公司，註冊資本１１１﹒５億元人

民幣，業務範圍包括商業養老計劃管理、團體養老保險及年金業務等。該公司共有１７家發起人

，包括國有六大行及四家股份行理財子公司、泰康人壽及中信証券（０６０３０）

（滬：６０００３０）等，外媒早前的報道應驗。據當時的報道指，國民養老保險公司將會是中

國第三支柱養老金體系規劃中的重要組成部分，提供個人養老保險產品，作為目前養老保險的補

充。

中國平安（０２３１８）瀉５﹒８％，中國人壽（０２６２８）跌２﹒７％，中國財險

（０２３２８）跌１﹒４％，新華保險（０１３３６）跌３﹒３％，中國人保（０１３３９）跌

２％。

被稱為財險「老三家」的人保財險、太保產險和平安產險７月保費收入大幅下降，其中平安

產險上月保費同比大跌１４﹒１５％。內媒分析指，今年監管部門針對車險綜改進行了專項檢查

，５家頭部財險公司的１２家省級分支機構全部被罰暫停新車業務１至３個月，這些機構的車險

新單增長受到影響，尤其是平安產險的車險業務佔比較高，整體保費收入明顯受拖累。

另外，據內媒報道，北京銀保監已出台整治北京地區互聯網保險營銷宣傳的徵求意見稿，要

求各保險機構應全面停止在北京地區發布存在過度營銷、誘導消費問題的互聯網保險營銷宣傳廣

告。眾安在線（０６０６０）今日價跌２﹒５％，報３５﹒１元。



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