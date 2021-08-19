《投資心得－潘鐵珊》小米持續投入技術研發，擴大物聯網領先優勢

《投資心得》小米集團（０１８１０）截至今年３月３１日止的首季業績錄得收入為

７６８﹒８億元（人民幣．下同），比去年同期上升９﹒１％；期間利潤錄得７７﹒９億元，同

比下降１１﹒４％。首先在核心的手機業務方面，集團智能手機業務在中國大陸市場快速增長，

包括智能手機出貨量同比增長７４﹒６％，市場份額排名第四；智能手機業務毛利率達到

１２﹒９％，而全球出貨量達到４９４０萬台，全球出貨量排名第三。同時亦透過豐富智能手機

產品組合，進一步提升高端手機的市場競爭力。



＊內地電視出貨量連續九個季度排名第一，繼續擴展境內外客戶群體＊



而重點的ＩｏＴ與生活消費產品業務方面，集團在去年首季表現強勁，收入達到１８２億元

，同比增長４０﹒５％。亮點包括其智能電視產品，在全球出貨量達到２６０萬台，穩居前五。

而在內地，小米電視的出貨量連續九個季度排名第一，空氣淨化器、智能門鎖產品市場份額在去

年第四季穩居第一。隨著集團從純硬件生產轉型至家居方案解決，並大力推進取得顯著成效的「

手機＋ＡＩｏＴ」核心戰略，以抓住境內外巨大市場空間，繼續擴展客戶群體。此外，集團境外

市場業務持續擴大規模，而隨著境外市場電商滲透率的提升，電商渠道優勢也持續有擴大之勢頭

。

集團亦不斷加大研發投入，包括在ＭＩＸ ＦＯＬＤ小米折疊屏手機上發布了首款自研獨立

專業影像芯片澎湃Ｃ１，及全球首發的手機液態鏡頭模組，以代替傳統光學鏡片，將長焦與微距

合為一體，進一步提升影像水平；此外，集團也在小米１１ Ｕｌｔｒａ首發矽氧負極電池技術

及全相變散熱技術，進一步提升手機的高續航、超快充，以及性能的穩定性。



＊推出全新品牌標識，宣布進軍智能電動汽車業務＊



集團亦有多番新的動作，包括於今年３月推出的全新品牌標識，以及宣布正式進軍智能電動

汽車業務，首期投資１００億元，預計未來十年會再投資達１００億美元，相信集團能利用自身

在ＩｏＴ方面的豐富經驗，開拓這條新的戰線，為未來十年的增長打下基礎。由此可見，集團在

國內以至海外均有偌大的增長空間，故於中長線看好。可考慮於現價買入，上望３０港元，跌穿

２３港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相

關股份）（本欄逢周四刊出）



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