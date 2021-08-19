《財金樂道－陳樂怡》美國收水預期升溫，恒指續受制２６８００點

《財金樂道》中國監管風暴沒完沒了，市場估計在七一黨慶後直至十一國慶前的期間，中央

繼續密集推出政策文件的補充細節及明確罰則，因此政策消息短期難以平息，拖累市場氣氛，並

壓制政策風眼股的估值。而中國７月經濟數據疲弱，在變種病毒打擊下，經濟下行壓力增強。另

一邊廂，美國就業市場強勁，聯儲局官員連環發表鷹派言論，美國收水預期升溫。在８月底

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會及９月議息會議前，投資者戒心增強，傾向短線操作。因此，大

市向上動力稍欠，短期繼續受制於２６８００點。



＊關注月底Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會＊



美國７月核心ＣＰＩ放緩，一度短暫紓緩投資者對美國收水的憂慮。不過，美國７月ＰＰＩ

高企，加上美國８月密歇根大學消費信心指數初值承接７月回落趨勢，創近十年低位，並遠遜預

期。此反映通脹壓力、變種病毒進一步影響消費者情緒。儘管聯儲局對通脹的容忍度提升，延後

採取行動，但制定政策的另一指標就業市場正取得改善，７月非農就業數據強於預期，若趨勢延

續，亦會逼使當局作出回應。

聯儲局官員輪流發表鷹派言論，談及年內應啟動縮減買債規模。市場預估在８月底

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會以及９月聯儲局議息會議上，聯儲局將會發出更明確的收水訊號

。在會議前夕，投資者將會對相關消息更加敏感，相關的不確定性料會牽制後市。標指連日創新

高，宜留意後市變數，預計於５０天線（４３４１點）見支持。



＊中國經濟下半年壓力大，財政政策料加碼＊



中國７月金融數據全遜預期，反映實體經濟融資需求乏力，房地產貸款收緊，以及加強地方

隱性負債風險管理的影響。連同中國７月零售銷售、固投及工業生產全遜預期，尤其消費方面相

信受到防疫措施影響更大。數據顯示中國經濟下半年壓力不輕。隨著人行７月意外降準，貨幣政

策料傾向邊際放寬，年內有機會進一步降準，預計財政政策亦會加碼。

Ａ股方面，兩市成交非常活躍，截至８月１７日，滬深兩市成交額連續２０個交易日達到萬

億人民幣。融資融券亦跟隨轉旺，據市場統計，資金傾向上海科創板及深圳創業板，買入金額較

大的股份都是與鋰電池、太陽能及半導體相關。相關增長主題經過一輪熱炒，出現獲利跡象。

低估值的傳統經濟反彈，支持上證一度重返３５００點水平之上，市場風格趨向平衡。然而

，舊經濟股在經濟逆風下，追落後過後，升勢或會再次趨緩。預計後市仍以板塊輪動為主調，滬

深３００指數短線阻力維持於２５０天線（５０５１點）。



＊國策主題如可再生能源、電動車逢低收集＊



策略上，國策支持的碳中和主題如可再生能源、電動車可逢低收集，另可冷吼低估值板塊。

由於中國下半年經濟壓力日增，穩增長以及加強逆周期調節將會是重點工作，預計財政政策將會

加碼，例如由地方專項債入手。

中國首七個月新增地方專項債發行規模只達到全年目標的３７％，相信與政策路線著手管理

地方隱性債務風險相關，導致審批較難。不過，７月底政治局會議提到，要合理把握預算內投資

和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量。上周新增專項債待發行規模高達

２２４２億元人民幣，創今年以來單周最大發行量，專項債發行節奏明顯提速。為確保在今年底

明年初見效，預計８至９月會成為專項債發行高峰期。

水泥業將會是基建加快的直接受惠者。自７月下旬，華東、中南、西南地區部分水泥價格率

先止跌企穩。近期加上錯峰生產因素，華東、西南市場普遍上漲。據中國水泥網資料，進入８月

中旬，上周多地水泥價格繼續上漲，主要集中在中南和西南地區，且幅度較大，周均價環比繼續

明顯上揚。在８月１０日至１２日起江蘇多地主要廠家再次通知上調高標水泥價格每噸２０－

３０元。整體來看，江蘇地區下半年第二輪水泥價格上調逐漸展開。加上，水泥龍頭海螺水泥（

００９１４）、華潤水泥（０１３１３）估值偏低，息率高，短線料可借機反彈。

中資券商股上半年業績繼續高速增長，Ａ股兩市成交連日破萬億元人幣，成交活躍利好券商

經紀業務，有望成為短線催化劑。由於中國下半年經濟挑戰重重，市場憧憬貨幣政策可邊際放寬

，流動性輕微改善。長線而言，資本市場改革續推進，註冊制落地。板塊同樣處於估值低位，下

行風險有限。建議關注龍頭中金（０３９０８）、中信證券（０６０３０）。（獨立股評人 陳

樂怡）



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