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即市新聞

19/08/2021 09:05

《思前想後－郭思治》大市處各組移動平均線下，陷反覆欲試底弱態

　　《思前想後》自踏進８月中旬後，由於資金入市態度漸趨保守，故整個大市已漸反覆，在伺
高回吐之沽壓湧現下，大市自１１日高位２６８２２點開始反覆回軟，其後更進一步跌穿１０天
線（約在２６３２０點左近），即是說，大市已反覆於各組常用之移動平均線之下，論形態該屬
反覆欲試低位之格局，而所指的低位，暫該為本月２日之低位２５７４３點，值得留意的是，由
於大市已跌穿２５７４３點之支持，故本月大市之形態亦已扭轉成先高而後低，技術上當不利短
期後市之發展，另外，自７月２７日低位２４７４８點開始之反彈，亦可能已止步於８月１１日
之高位２６８２２點，而經過２０７４點之反彈後，由於缺乏動力之支持，故整個大市又再一次
重陷反覆欲試底之弱態中。

＊環球新材國際為中國最大珠光顏料生產商，長期投入大量研發支出＊
　
　　環球新材國際（０６６１６）成立於２０１１年，專注於生產及銷售珠光顏料，是中國市場
上最大的珠光顏料生產商，市場份額１１﹒０％。珠光顏料是一種高檔顏料，相較於傳統顏料有
顛覆性創新。２０２０年全球珠光顏料規模達１８９億元（人民幣﹒下同），未來５年有望突破
４４６億元，國內珠光顏料結構優化潛力巨大，高端領域市場空間有望進一步打開。目前全球珠
光顏料市場為一超多強格局，國內市場則缺少絕對龍頭，但在細分領域合成雲母基珠光顏料國內
市場格局優於國際，環球新材國際國內市佔率高達２５﹒４％。　
　　公司長期投入大量研發支出，目前擁有三項合成雲母粉生產專利，且已經投入生產。公司珠
光顏料產能利用率接近１００％，產能瓶頸成為制約公司發展的首要因素；隨著公司募投項目逐
步投產，公司供應能力將顯著提升，並且產品結構將得到持續優化。

＊起步較晚但淨利潤增速顯著，表現優於大市創上市新高＊
　
　　對比公司與坤彩科技，公司起步較晚但增速顯著，２０１７年公司歸母淨利潤僅為坤彩科技
的３３％，２０２０年公司歸母淨利潤已達坤彩科技歸母淨利潤的９４％。預計公司２０２１－
２０２３年營收為６﹒８６、９﹒２４、１３﹒６０億元，淨利潤為１﹒８１、２﹒６０、
３﹒９０億元；公司專注於生產及銷售珠光顏料，廣泛用於工業塗料、塑料、紡織品及皮革、化
妝品及汽車塗料等領域。　
　　而股價方面，公司表現優於大市，在買盤支持下更於近日創上市新高至７﹒１８元，且一直
緊扣高台，單從技術上看，整個續尋頂之形態頗明顯，祇是累積升幅已不少，故出現調整及回吐
乃正常現象，從技術上看，由３﹒２０元升至７﹒１８元，累積已升３﹒９８元，如回吐升幅之
一半，首個技術支持該為５﹒１９元。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》
（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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