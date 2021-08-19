【新冠肺炎】全國昨新增確診４６宗，本土病例僅５宗

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委公布，昨日（１８日）全國報告新增確診４６宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中５宗本土病例，江蘇３宗，上海１宗，雲南１宗。此外，新增無症狀

感染３０宗，均為境外輸入。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例，為上海的境外輸入；新

增治癒出院６７宗。

江蘇省衛健委副主任周明浩介紹，揚州最近３天新增病例數在個位數，說明疫情得到有效控

制，整個疫情趨勢是穩中向好，但是還不能提清零，疫情防控還處在關鍵階段。如果嚴格落實現

有防控策略和措施，疫情有望在近期內得到完全控制。根據目前疫情的形勢分析來看，再發生大

規模的聚集性疫情可能性較小。

截至８月１８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９４５４６宗。累計死亡人數維持４

６３６人；現有確診病例１８６６宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８８０４４宗。目前尚

在醫學觀察５０８名無症狀感染者，其中１００人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例７８０１１宗，累計治癒出院病例７２５２宗。現有確診病例７５９

宗，現有２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７９９６宗。其中，香港１２０４２宗（１１７５５人

出院，２１２人死）；澳門６３宗（５７人出院）；台灣１５８９１宗（１３２１４人出院，

８２１死）。（ｃａ）

