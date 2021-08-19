《輪證高清－孫明哲》波幅高企牛熊證比窩輪佳？利用網站數據分析

《輪證高清》上星期文章提到投資者於窩輪及牛熊證之間作出選擇，先要觀察市場可提供的

產品，要衡量產品的風險及回報，選擇風險及回報對稱的產品。產品的潛在回報可簡單地從實際

槓桿估算，而風險則要視乎當時市況及產品條款而定，窩輪的主要風險是波幅風險而牛熊證的主

要風險是收回風險。今期我們會利用網站的資訊，以實際例子說明如何衡量哪款產品較合適。

首先，以騰訊（００７００）為例，從高盛網站主頁左方個股波幅指數可見，騰訊產品的引

伸波幅在８月份之前都處於３０個波幅點之下，其後波幅急升，現於４０個波幅點之上。波幅上

升直接影響到窩輪的風險及回報，波幅有升有跌，波幅處高水平自然回落的風險增加，若波幅回

落會影響窩輪的表現；加上高波幅情況之下，窩輪價格上升因而投資成本上升；再加上波幅上升

會降低窩輪的槓桿，潛在回報亦會下跌。在多重影響之下，高引伸波幅令窩輪的風險及回報變得

不對稱，此時較不受波幅影響的牛熊證可能是較佳的產品選擇。

再以另一近期焦點股比亞迪（０１２１１）為例，近月比亞迪引伸波幅持續上升，從５、６

月份低於５０個波幅點上升至近日超過６０個波幅點，同樣是高引伸波幅的情況下，牛熊證會是

相對較合適的產品，但是否所有牛熊證的合適呢？投資者就要比較牛熊證的風險。牛熊證主要風

險是收回風險，比亞迪單日波幅有６、７％，選擇收回價太近的牛熊證會容易被強制收回，雖然

槓桿較高，但同時風險極高，風險回報未必相稱。特別是持倉過夜的投資者，比亞迪容易受政策

、外圍同業股價等因素影響，隔晚裂口風險較高，所以要選擇收回價較遠的產品，以股價

２５０元為例，距離逾１０％，收回價２２０元的牛證有約６倍槓桿，會是較合適的選擇，收回

價較遠於２１０元的牛證亦有逾５倍槓桿，較中期輕微價外認購證高，在比較風險及回報都是較

窩輪合適的產品。

從前在波幅資訊還未透明的情況下，投資者較難掌握波幅的走勢，現在有更多工具如上述個

股波幅指數走勢圖，以圖像化方式呈現過去的波幅走勢，當然過去的走勢不代表將來，但最少多

了工具或參考去衡量波幅走勢，讓投資者更了解產品的風險，以便作出更合適的投資決定。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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