【大國博弈】習近平跟伊拉克和伊朗總統通話，支持維護國家主權

《經濟通通訊社１９日專訊》阿富汗政治局勢突變，塔利班重掌政權，國家主席習近平８月

１８日先後與伊朗總統萊希（Ｅｂｒａｈｉｍ Ｒａｉｓｉ）及伊拉克總統巴爾哈姆（Ｂａｒｈ

ａｍ Ｓａｌｉｈ）通電話，呼籲深化合作，支持維護國家主權，共建一帶一路，及打擊恐怖主

義。

習近平與伊朗總統萊希通電話稱，不管國際和地區形勢如何變化，中國都毫不動搖發展同伊

朗友好關係；雙方應該繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方支持伊方維護

國家主權和民族尊嚴、反對外部干涉，支持伊朗在伊核問題全面協議問題上的合理訴求，願與伊

方就地區事務加強協調配合，維護共同利益，促進地區安全穩定。

萊希表示，伊方堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等問題上的立場，堅決反對個別國家借病

毒溯源問題打壓遏制中國。中方倡議共建「一帶一路」充滿戰略遠見，伊方願積極參與。



＊習近平：支持伊拉克打擊恐怖主義＊



同日，習近平亦與伊拉克總統薩利赫通電話，並稱中國堅定支持伊拉克維護國家主權、獨立

和領土完整，支持其打擊恐怖主義、維護國家安全穩定。

習近平稱，中方願擴大兩國能源、電力、交通等領域合作，助力伊經濟重建和社會發展；中

方願同包括伊拉克在內的友好國家一道，共促和平與發展，推動構建人類命運共同體。（ｊｔ）

