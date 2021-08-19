【新冠肺炎】南京祿口機場復航現羅生門，據報今日計劃航班已取消

《經濟通通訊社１９日專訊》在因新冠疫情爆發而關停三周後，南京祿口機場復航安排出現

「羅生門」。據官媒《央廣網》昨天下午（１８日）消息，機場將於今日起恢復國內航班運營，

執行南京－青島以及南京－廈門兩個往返航班，分別由東方航空（００６７０）

（滬：６００１１５）和吉祥航空（滬：６０３８８５）運營。與此同時，東方航空，吉祥航空

的官方ＡＰＰ，以及相關機票銷售平台當日均已可查到１９日的南京航班機票信息。

不過昨日晚些時候，事情突變，當客人再登錄查詢購票軟件後，發現１９日江蘇南京祿口機

場的航班已全部停售。東方航空、吉祥航空客服均表示，盡管可以購票，但能否１９日正式復航

，需以南京祿口機場消息為準。據《界面新聞》從飛常準獲得的最新消息顯示，今日南京祿口機

場暫不復航，原計劃航班已全部取消，具體恢復時間待定。

內地新一波本土疫情，自７月２０日從南京祿口機場爆發，到２７日已擴散到廣東、安徽、

遼寧、四川等地，但祿口機場至到２６日才關閉，過慢採取措施被專家批評令傳染源難以阻斷。

直至最近，疫情才有所緩和。國家衛健委最新公布，全國昨日新增５例本土確診，其中江蘇新增

３例本土確診病例。（ｗｌ）

