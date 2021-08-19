  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2021 09:23

【新冠肺炎】南京祿口機場復航現羅生門，據報今日計劃航班已取消

　　《經濟通通訊社１９日專訊》在因新冠疫情爆發而關停三周後，南京祿口機場復航安排出現
「羅生門」。據官媒《央廣網》昨天下午（１８日）消息，機場將於今日起恢復國內航班運營，
執行南京－青島以及南京－廈門兩個往返航班，分別由東方航空（００６７０）
（滬：６００１１５）和吉祥航空（滬：６０３８８５）運營。與此同時，東方航空，吉祥航空
的官方ＡＰＰ，以及相關機票銷售平台當日均已可查到１９日的南京航班機票信息。
　　不過昨日晚些時候，事情突變，當客人再登錄查詢購票軟件後，發現１９日江蘇南京祿口機
場的航班已全部停售。東方航空、吉祥航空客服均表示，盡管可以購票，但能否１９日正式復航
，需以南京祿口機場消息為準。據《界面新聞》從飛常準獲得的最新消息顯示，今日南京祿口機
場暫不復航，原計劃航班已全部取消，具體恢復時間待定。
　　內地新一波本土疫情，自７月２０日從南京祿口機場爆發，到２７日已擴散到廣東、安徽、
遼寧、四川等地，但祿口機場至到２６日才關閉，過慢採取措施被專家批評令傳染源難以阻斷。
直至最近，疫情才有所緩和。國家衛健委最新公布，全國昨日新增５例本土確診，其中江蘇新增
３例本土確診病例。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/08/2021
吉利汽車績後股價造好　目標2025年實現年銷量365萬輛
中國故事18/08/2021
《神州經脈》中央會議籲促共同富裕　無懼外資唱空A股強升
財經熱話18/08/2021
《古臣雙周記－古臣》重機王者藉氫能注入活力 濰柴動力殺食
財經熱話18/08/2021
【放榜前夕】半日8億資金淨掃騰訊　績前短線買入值博率高？
財經熱話18/08/2021
潤啤毛利率升股息倍增　股價漲半成
財經熱話18/08/2021
密集調控下房產銷售數據弱 內房股股價難大漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金