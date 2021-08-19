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19/08/2021 14:52

【重拳監管】被指誘發飯圈亂象，內地多款追星Ａｐｐ上周集體下架

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中央網信辦於今年６月在全國開展為期２個月的「清朗飯圈亂
象整治」專項行動，重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費，粉絲造謠攻擊、侵犯隱私等行
為。在內地流量明星吳亦凡被曝強姦後，當局更強調，整治追星亂象、整頓不良粉絲文化的行動
還將繼續下去。
　　據內地Ａｐｐ數據分析平台七麥數據顯示，多款追星Ａｐｐ上周二（１０日）於應用市場集
體下架，包括超級星飯團、魔飯生ｐｒｏ、桃叭和Ｏｗｈａｔ，不過已下載用戶仍可正常使用。
今次被下架的主要是非官方的第三方Ａｐｐ，至於由個別經紀公司推出的官方追星應用則未受影
響。
　　這類Ａｐｐ整合明星在各大社交網絡平台上的最新動態，並提供明星的行程資料，還設有集
資、應援、操控評論等功能。部分追星Ａｐｐ此前曾提出整頓方案，例如Ｏｗｈａｔ宣布自８月
初禁止未成年人消費，但仍難逃被下架的命運。
　　官媒指，這些追星Ａｐｐ極易誘導粉絲產生不合理消費、侵犯隱私、無端謾罵攻擊等行為，
是網信辦專項行動的整治重點，另外，通過數據爬蟲手段非法「搬運」明星動態的做法，亦侵犯
了其他社交平台的權益。（ｅｙ）

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