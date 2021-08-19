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即市新聞

19/08/2021 16:01

【新冠肺炎】美國為中國航班載客率設限以反制，中方稱做法不合理

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國運輸部最新下令，將合共４班往返中美的航班，載客量縮
減至４０％，為期四個星期，以回應中方對美國航班實施類似限制。對此，中國外交部發言人華
春瑩今日回應表示，美方沒有理由限制中國赴美航班的客座率，美方的做法是非常不合理的。下
一步，中方仍然將繼續的執行好包括熔斷在內的各項疫情防控措施，最大限度的防止疫情的傳播

　　中國政府早前因應上月有５名從三藩市飛往上海的旅客，入境後確診新冠病毒，本月６日縮
減聯合航空４班航的載客量至４０％，作為制裁措施。美國運輸部認為，中國的航班「熔斷機制
」政策違反兩國航空服務協議，不應將旅客入境檢測呈陽性的責任加諸在航空公司，對於中方指
有旅客病毒檢測呈陽性，美國的航空公司無從確認，亦無法追蹤旅客曾經在何時去過哪些地方。
　　值得關注的是，美國此舉將加劇中國留學生赴美難度和成本。自８月１日起，美國放開留學
生赴美限制，持有Ｆ╱Ｍ簽證的學生不再受「赴美禁令」的影響，可直接由中國前往美國。但赴
美留學需求激增的同時，中美航線航的航班量卻屈指可數，目前中美航線每周只有不到２０班直
飛航班在運營。進入８月，經濟艙機票已經漲到２－３萬元（人民幣．下同），商務艙更是達到
７－１０萬元。（ｗｌ）

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