【ＦＯＣＵＳ】聯儲嘴皮放鷹又顯效，Ｔａｐｅｒ？Ｗａｉｔ……

【ＦＯＣＵＳ】年內啟動Ｔａｐｅｒ（縮減買債）似板上釘釘，但仍盡可能保留餘地。周三

（１８日）凌晨公布的美聯儲７月會議紀要再施展預期管理大法－－一邊是首次明言「多數與會

者斷定，今年開始減緩資產購買步伐可能是合適的」，另一邊又強調就業尚未達標、前景不確定

性甚高、甚至通脹或重回下行趨勢。

Ｔａｐｅｒ是年底還是明年開始？雖然聯儲對此語焉不詳，但出口術已然顯效，美股三大指

數齊跌，美元指數企上９３﹒４，距離９３﹒５的重要阻力僅一步之遙。



＊首次明言今年減緩買債或適宜＊



一直就縮減買債維持「ｔａｌｋｉｎｇ ａｂｏｕｔ ｔａｌｋｉｎｇ ａｂｏｕｔ（提及

討論）」狀態的聯儲，７月會議紀要終邁出一步，首次明言「如果經濟大致按照預期發展，多數

與會者斷定，今年開始減緩資產購買步伐可能是合適的。」

三大鷹派悍將－－達拉斯聯儲的卡普蘭、聖路易斯聯儲的布拉德、波士頓聯儲主席的羅森格

倫更齊支持儘快縮減買債計劃；明年將有公開市場委員會投票權的布拉德甚至警告，如聯儲誤讀

未來通脹的強度而推遲收緊貨幣政策，未來或需「非常具有破壞性」的政策調整。

不過，在鴿到骨子裏的鮑叔掌舵之下，會議紀要仍極盡保留餘地，例如，「多數與會者」認

為，尚未達到委員會關於實現就業最大化目標的實質性進一步進展標準、「數位」與會者表示，

如果新冠病毒對經濟的影響明顯比目前預期更糟，將調整對資產購買適當路徑的看法。

總而言之，與會者一致認為，將在對資產負債表政策更改之前提前通知（ｐｒｏｖｉｄｅ

ａｄｖａｎｃｅ ｎｏｔｉｃｅ）」，但到底是年底還是明年開始？



＊消費或後繼乏力，就業基底弱＊



的而且確，美國通脹和就業市場均面對高度不確定性。看看７月超預期下滑的零售數據（按

月跌１﹒１％），加上較早時公布的密西根大學消費者信心指數錄２０１１年以來最低水平，都

顯示消費者對各項消費品加價說不。而６月消費信貸總額創下３７６﹒９億美元的歷史新高，亦

引發後繼乏力的擔憂。

就業市場方面，雖然６、７月新增非農數據表現強勁，但僅限於休閒、酒店、採礦、個人護

理和教育等行業，而７月就業人數仍較疫情前低５７０萬。有鑒於此，高盛就最新下調美國第三

季ＧＤＰ增長預測由８﹒５％至５﹒５％，今年全年增６％，並預期明年下半年續減速至

１﹒５％－２％。

聯儲對縮減買債的時機、速度均存在顯著分歧，但出口術已然顯效，隔夜美股三大指數齊跌

，美元指數先跌後回升並企上９３﹒４，距離９３﹒５的重要阻力僅一步之遙。不過，一個有趣

的事實是，７月紀要提及「資產購買」的次數高達４５次，遠超６月的１０次。

Ｔａｐｅｒ？Ｗａｉｔ……

