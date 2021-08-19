【華為風波】孟晚舟律師質疑虛假陳述指控與匯豐被處罰無因果關係

《經濟通通訊社１９日專訊》華為副董事長孟晚舟引渡案的最後一輪聽證會８月１８日結束

。加拿大法官將於１０月２１日公布宣判日期。加拿大檢察官指，孟晚舟的抗辯於事實和法律方

面都失敗，強調孟晚舟得到公平審訊。

辯方律師認為，孟晚舟被指所作出的虛假陳述，與匯豐銀行被處罰的風險之間沒有構成因果

關係。再次敦促法官拒絕將孟晚舟引渡至美國，並要求釋放孟晚舟。

辯方律師指出，孟晚舟明確向會晤的匯豐銀行高層表明，華為與另一間公司在伊朗開展業務

、以及兩間公司之間的關係，都與匯豐通過美國分行進行美元清算業務無關。而匯豐在明知華為

等公司在伊朗開展業務下，仍然進行美元清算業務，無疑應該自行承擔責任，因此認為美方要求

引渡孟晚舟沒有任何理據。

辯方律師認為，美國概述案件的證據時誤導加拿大，美國前總統特朗普的言論影響到案件，

並且孟晚舟的行為未有構成詐騙。但檢方則指，案件有確鑿證據，強調引渡門檻低。



＊環時發起聯署促加方釋放孟晚舟＊



另外，內地官方《環球時報》舉行網上聯署，要求加拿大釋放孟晚舟。聯署聲明表示，要求

加拿大釋放被美國迫害的中國公民。截至周四上午７時，聯署人數超過１１﹒４萬人。

《環球時報》同時發表寫給加拿大駐華大使鮑達民的公開信，稱８月２６日是中國公民孟晚

舟遭加拿大政府非法拘押的第１０００天。早於２０１８年１２月１日，加拿大政府應美國政府

的要求，將孟晚舟非法拘押，給出的理由是美國方面指孟晚舟涉嫌犯了欺詐罪，需要加拿大將她

引渡到美國。

公開信稱，美方對孟晚舟的指控從一開始就是赤裸裸的政治迫害，是美國政府無理打壓中國

企業、妄圖遏制中國高科技產業發展的又一例證。（ｃａ）

