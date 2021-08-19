《陸言堂－陳永陸》業績高峰期波動難免，恒指短期或再下試兩萬五

《陸言堂》習近平主持的中央財政委員會日前更明確地提出在高質量發展中促進共同富裕，

正確處理效率和公平的關係，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度，擴大中等收入群體比重，

增加低收入群體收入，合理調節高收入，反映針對高利潤行業的監管風暴會繼續發酵，同時更會

影響高收入人士的消費能力，投資風格將較此前有所改變。同時，東海局勢緊張，白宮將公布疫

情溯源報告，加拿大法院就引渡孟晚舟作出判決，市況應持續偏軟，恆指短期或再下試

２５０００點。



港股進入業績高峰期，恆指波動難免，但資金重置遊戲亦開始，不少基金趁此回調良機，已

密密吸納長線股，準備迎來大市重拾動力的機遇。



＊國美大股東溢價接貨＊



國美（００４９３）自上周五（１３日）公布將於９月６日舉行股東特別大會，就與國美管

理訂立租賃協議取得獨立股東批准以來，新資金持續流入，相信不少基金已作好部署，期待分享

這次由國美大股東變相高溢價增持公司股權的盛宴。



根據公司公告，國美將向大股東持有的國美管理發行每股價值２﹒１１港元的總值約１７９

億元（人民幣．下同）代價股份，以從後者手中取得三處位於北京和長沙的黃金地段物業，包括

國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈的最長１９年、合共總值約１７９億元的租賃權。同時，公司亦

把負債的全資公司Ｈｕｄｓｏｎ Ａｓｓｅｔｓ全部股權（等值２﹒９億元）轉讓予國美管理，

料協議完成交割後可對集團今年盈利表現帶來不少貢獻。



由上可見，若通過是次租賃協議，國美除可不花分毫現金租賃最長達１９年的三個大型物業

，以作日常營運和加速拓展線上線下雙平台新零售業務外，亦變相注入了等值的１７９億元（近

２００億港元）資金，以賦能公司的未來業務擴張。此外，亦大大減少優質物業租金上升的不明

朗壓力。當然，還有剝離負債資產帶來的利潤效應。不過，這些都是基本面。更深層次的是，國

美通過鎖定大型物業的長期租賃，可持續探索平台化集成創新模式、重點發展品牌連鎖店、鼓勵

「一店多能」、構建線上與線下深度融合、虛擬與實體互相補充的商業綜合服務體系。這亦與中

國宏觀經濟發展的未來趨勢及國家政策的未來導向一致。



打造商業集約式發展生態圈，融合商業屬性和社會屬性，是國家擴內需、促消費的重點方向

。這次協議將助力國美引入創新型零售概念，以城市為單位，與知名品牌合力打造城市全品類體

驗展示廳，相互賦能，形成場景互聯，實現共贏。這將加速集團「家．生活」戰略第二階段的深

化升級，於北京及長沙等重點城市打造地標式城市展廳，進一步擴大全國線上線下雙平台網絡的

生態圈。所以，這次協議和國家經濟發展的導向高度契合，有利於國美掌握政策紅利的商機。再

者，大股東以超１００％溢價接貨，也反映了國美的真正價值潛能或絕不止於每股２﹒１１港元

。《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

