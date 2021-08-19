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19/08/2021 15:34

【新冠肺炎】３２歲男檢測呈陽性，袁國勇懷疑樣本受疫苗病毒污染

　　《經濟通通訊社１９日專訊》一名在金鐘工作的３２歲男子，日前在鴨脷洲海怡半島海怡廣
場張永發醫生診所抽取樣本時，發現對新冠病毒呈初步陽性。衞生防護中心和政府專家顧問袁國
勇今日下午到該診所視察，其後袁國勇表示，今次個案較大機會屬假陽性，估計樣本或受疫苗病
毒污染。
　　袁國勇指，該名男子ＣＴ值只有３４－３７，入院後檢測樣本呈陰性，而當局已安排約３０
位密切接觸者進入檢疫中心，暫時無發現陽性個案。
　　袁國勇說，該名男子周一傍晚到有關診所，讓醫生取咽喉拭子，同日下午診所曾為４人接種
科興的滅活疫苗，懷疑其咽喉拭紙因而受到污染。他指醫生為市民打針，晚上７時該名３２歲男
子在同一張桌子拿咽喉拭紙，而疫苗中的病毒核酸不會因為消毒酒精而死；另一可能性是通風問
題，暫時未有機電署來檢查，很多時都會有殘餘疫苗在周遭，或在空氣中飄浮，包括雪櫃，水喉
、風口位等都取了樣本。
　　袁國勇認為，診所醫生已做得很好，在打針和採樣後立即洗手，亦有用酒精清潔枱面，惟疫
苗中滅活病毒的核酸可能依然存在，故他建議有關診所可以將取樣與打疫苗的位置分開。
（ｃｌ）

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