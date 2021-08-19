【企業盈喜】佳兆業資本（００９３６）料中期轉賺最少５００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》佳兆業資本（００９３６）公布，預期截至６月３０日止中期

純利不少於５００萬元，去年同期虧損約９８００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因買賣建築機械及備件、出租經營租賃下的建築機械以及提供建築機

械維修及保養服務的業務表現改善，以及財務費用減少，而去年同期虧損淨額主要是由於出售佳

誠投資而產生約６８００萬元的虧損所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動