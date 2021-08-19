【企業盈警】聖馬丁（００４８２）料中期虧損１９０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》聖馬丁（００４８２）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至

６月３０日止中期綜合淨虧損約１９０萬元，比之前披露約１４００萬元有所收窄。

該集團指，有關虧損下降主因根據最新的物業估值報告，投資物業公允價值增加。

該集團預期於本月２０日或前後公布業績。（ｗｈ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動