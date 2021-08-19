【企業盈喜】遠大中國（２７８９）料中期純利最多１０００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》遠大中國（０２７８９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利不超過１０００萬元人民幣，去年同期虧損逾２億元人民幣。

該集團指，虧損轉為溢利主要是由於內地及許多國家的新型冠狀病毒疫情得到控制，該集團

業務逐步復甦及有效施行的人力成本控制措施。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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